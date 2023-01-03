Наиболее удобной заменой будет собственное встроенное приложение Apple для прогноза погоды.

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Поскольку к популярному погодному приложении Dark Sky для iOS закрыт доступ, пришло время найти еще одного друга по хорошей погоде который сообщит вам, когда придет следующий холодный фронт. Dark Sky была выкуплена Apple почти два года назад и официально закрыта в первый день Нового года.

Что касается погодных приложений, Dark Sky отличается от остальных уникальными функциями. Вероятно, поэтому два года назад Apple решила купить приложение и закрыть его на Android. Готовясь к неизбежному закрытию, Apple удалила приложение из App Store в сентябре прошлого года. Если вы загрузили его до его удаления, то вероятно увидели уведомление о том, что приложение будет окончательно закрыто 1 января 2023 года. Тем кто зависел от Dark Sky для прогноза погоды, нужно найти новое приложение погоды. Вот несколько, которые могут соответствовать всем требованиям.

Возможно, наиболее удобным будет собственное встроенное приложение Apple для прогноза погоды. Погодное приложение для iOS включает в себя несколько функций из Dark Sky. К ним относятся гиперлокальные прогнозы, осадки на следующий час и настраиваемые уведомления о погоде. Приложение бесплатное и не содержит рекламы на iPhone, iPad и Apple Watch.





Погодное приложение Carrot Weather Брайана Мюллера отличается от остальных своим циничным языком в уведомлениях. Эту функцию можно отключить. Помимо нахальных уведомлений, приложение также обеспечивает хороший контроль конфиденциальности, точные прогнозы погоды и имеет хорошие возможности настройки.

Carrot Weather можно использовать бесплатно с рекламой, или вы можете удалить рекламу за 5 долларов в месяц или 20 долларов в год.





Когда дело доходит до погодных приложений, почти все слышали об AccuWeather. Из-за того, что другие приложения используют его API, даже если вы не слышали об этом приложении вы скорее всего использовали очень похожее. AccuWeather предоставляет простой пользовательский интерфейс в котором легко ориентироваться, и который предоставляет пользователям множество ярлыков для всех его функций. Некоторые из расширенных функций включают отслеживание штормов, качество воздуха и данные об аллергической пыльце.

Accuweather можно использовать бесплатно с рекламой, или вы можете удалить рекламу с подпиской на 2 доллара в месяц или 20 доллара в год.

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Если ни одно из приложений вам не понравилось, вы можете попробовать несколько других погодных приложений в Apple App Store: Windy, Weather Underground, 1Weather и MyRadar.