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Новое исследование показало, что Apple Watch могут достаточно хорошо предсказывать уровень стресса своих пользователей. Исследование было проведено группой исследователей из Университета Ватерлоо, Канада.
Apple Watch - это популярные смарт-часы, которые имеют множество полезных функций. От возможности проверять текстовые сообщения и принимать телефонные звонки до отслеживания частоты сердечных сокращений и режима сна - Apple Watch действительно могут немного облегчить жизнь. Тем не менее, новое исследование также подробно описывает, как умные часы могут также предсказывать уровень стресса с высокой степенью точности, хотя в настоящее время Apple не предлагает эту функцию в своей линейке умных часов.
Участникам исследования выдали iPhone 7 с iOS 15.0 и Apple Watch Series 6, на которых было установлено приложение Apple Watch ECG. Исследование проходило в течение двух недель. Затем участников попросили собирать данные 6 раз в течение дня с интервалом примерно в три часа. Перед снятием ЭКГ участников также попросили заполнить на iPhone анкету о стрессе.
Apple Watch имеют возможность отслеживать вариабельность сердечного ритма пользователя (HRV). Apple однако, не использует данные для какого-либо встроенного мониторинга уровня стресса, как это делают другие умные часы. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) пользователя можно определить с помощью датчика электрокардиографа (ЭКГ) умных часов. Затем команда провела это измерение и применила методы машинного обучения для разработки инструмента прогнозирования стресса.
Исследователи обнаружили: "Учитывая сверхкороткую продолжительность измерений ЭКГ, выполненных в исследовании по сравнению со стандартом для подобных измерений, а также характером реальных измерений представленные результаты были весьма многообещающими".
В исследовании также говорится, что другие функции Apple Watch могут повысить точность стресс-теста, например сон и физическая активность. Возможно, Apple прочитает исследование и добавит приложение для отслеживания стресса в будущем выпуске WatchOS.