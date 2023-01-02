Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Apple Watch могут предсказывать уровень стресса с высокой точностью
Новое исследование описывает, как умные часы могут также оценивать уровень стресса с высокой степенью точности, хотя в настоящее время Apple не предлагает эту функцию в своей линейке умных часов.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Новое исследование показало, что Apple Watch могут достаточно хорошо предсказывать уровень стресса своих пользователей. Исследование было проведено группой исследователей из Университета Ватерлоо, Канада.

Apple Watch - это популярные смарт-часы, которые имеют множество полезных функций. От возможности проверять текстовые сообщения и принимать телефонные звонки до отслеживания частоты сердечных сокращений и режима сна - Apple Watch действительно могут немного облегчить жизнь. Тем не менее, новое исследование также подробно описывает, как умные часы могут также предсказывать уровень стресса с высокой степенью точности, хотя в настоящее время Apple не предлагает эту функцию в своей линейке умных часов.

Участникам исследования выдали iPhone 7 с iOS 15.0 и Apple Watch Series 6, на которых было установлено приложение Apple Watch ECG. Исследование проходило в течение двух недель. Затем участников попросили собирать данные 6 раз в течение дня с интервалом примерно в три часа. Перед снятием ЭКГ участников также попросили заполнить на iPhone анкету о стрессе.

Apple Watch имеют возможность отслеживать вариабельность сердечного ритма пользователя (HRV). Apple однако, не использует данные для какого-либо встроенного мониторинга уровня стресса, как это делают другие умные часы. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) пользователя можно определить с помощью датчика электрокардиографа (ЭКГ) умных часов. Затем команда провела это измерение и применила методы машинного обучения для разработки инструмента прогнозирования стресса.

Исследователи обнаружили: "Учитывая сверхкороткую продолжительность измерений ЭКГ, выполненных в исследовании по сравнению со стандартом для подобных измерений, а также характером реальных измерений представленные результаты были весьма многообещающими".

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В исследовании также говорится, что другие функции Apple Watch могут повысить точность стресс-теста, например сон и физическая активность. Возможно, Apple прочитает исследование и добавит приложение для отслеживания стресса в будущем выпуске WatchOS.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple watch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple выпустила watchOS 9.1 бета 5 для своих умных часов
Что должен знать каждый пользователь Apple Watch, прежде чем кататься на аттракционах
Последнее обновление Apple для iPhone исправляет уведомления, ускоряет работу камеры и многое другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
55
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
7
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
1
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
4
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
20
Рынок сжиженного газа ждет тяжелый период - на это есть три причины
7
На Украине заявили, что восстановление энергосистемы страны займёт до нескольких лет
16
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
1
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
182
«Птички Кима» прошли сквозь ПВО Южной Кореи, как нож сквозь масло
11
Nintendo, возможно, отказалась от Switch Pro, чтобы сосредоточиться на Switch 2
2
С начала кризиса на Украине оружейники США заработали $125 млрд
20
"Тинькофф" представил царь-банкомат "Один"
4
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
21
В одном из магазинов РФ появился блок питания ATX 3.0 Titanium на 1600 Вт c двумя разъемами 12+4 pin
9
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
+
Аналитики оценивают доходность 3-нм техпроцесса TSMC от 60% до 80%
1
Российские атомные электростанции в 2022 году выработали рекордное количество энергии
6
На сайте Biostar заметили неожиданные новинки — GeForce RTX 3080, 3070 и ряд видеокарт Turing
3
Hyundai прекращает продажи машин с ДВС в Норвегии
2

Популярные статьи

Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
55
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
50
Сколько будет длиться СВО и почему ЦРУ может прибегнуть к пробуждению спящих ячеек в России
67
Чему нас учит «проспанный» день рождения Desert Strike
10
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
5

Сейчас обсуждают

Живаго
11:47
У процессора 28 ядер, Сычёв, а на скрине цэпэузы я вижу частоту только одного ядра. Т.е. чел разогнал только одно ядро до 5188 МГц? 🤣 Где частоты остальных 27 ядер, не вижу?
Белорусский энтузиаст разогнал 28-ядерный Intel Xeon W-3175X до 5,2 ГГц
Ибра
11:45
То есть на момент начала сво, эти регионы ещё не входили в состав России. Ничего не смущает?
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Pustotnik
11:37
СВО - 24 февраля 2022 года А 21 февраля был подписал указ о независимости ЛНР/ДНР, и соотв. с учётом их референдумов 11 мая 2014 года. Признание первый шаг к вхождению, и вступает в силу договор о вза...
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Ибра
11:30
Ну да, ну да. Дату начала сво и дату входа в состав России напомните, пожалуйста.
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Зю
11:30
Есть ещё Windows 7 Starter для нетбуков.
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Pustotnik
11:28
Ну США воюет всю историю, как и Европа, они 20 лет как Афганистан оккупировали... Т.е. вы пишите такие банальности типа: человек дышит, пьёт воду, ест еду... Про сам, не переживайте, расклад такой, ч...
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Ибра
11:28
То есть ДНР и ЛНР не сепаратисты, которые входили в состав Украины? России можно бомбить Чечню, а Украине нельзя?
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Ибра
11:26
Наши города в Чечне. Тоже, надо сказать, были разрушены бомбёжками.
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Pustotnik
11:24
Ну какую-то часть "освободила", какую-то удерживала 8 лет, те же Пески, там ни одного местного жителя... Т.е. за 8 лет ничего не сделали ни на подконтрольных, ни сейчас, что удалось отбить... Взрывают...
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Евгений Сом
11:24
Я тебе обьяснил что такое беспилотник, а то ты не знаешь элементарного. И запуск спутника за миллионы баксов дешевле и проще бесплотника за сотни тысяч а то и десятки? И который можно запустить где уг...
Ударный дрон "Парящий дракон" WZ-7 совершил свое первое воздушное патрулирование вблизи Японии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем