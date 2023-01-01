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Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
Улучшена поддержка аппаратных кодировщиков NVIDIA и AMD при использовании кодека h.265/HEVC, и теперь вы также можете выполнять 10-битное кодирование видео в формате VP9.
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Если вы читали обзоры любых последних выпусков графического оборудования, вы наверняка видели упоминание о поддержке видеокодека AV1 как об одном из основных преимуществ. Это было преимуществом как для графики Intel Arc, так и для мобильных процессоров AMD Ryzen 6000 и графических процессоров серии Radeon RX 7900, а топовые графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace даже оснащены двумя кодировщиками AV1. AV1 является более эффективным кодеком, чем устаревший кодек H.264/AVC или даже более новый кодек H.265/HEVC, который одновременно экономит полосу пропускания при передаче видео и изначально уменьшает размер видеофайлов.

По крайней мере так будет когда он получит больше поддержки программного обеспечения. Ни один из веб-сайтов потокового видео не может принимать видео AV1 для прямых трансляций, и только YouTube поддерживает его в загрузке видео. Точно так же попытка кодировать видео AV1 означала обращение к загадочным и неуклюжим утилитам, часто работающим из командной строки и как правило только с поддержкой кодирования на базе ЦП.

В качестве шага который ускорит внедрение нового видеоформата, популярный инструмент кодирования Handbrake добавил поддержку видео AV1 в своем последнем обновлении до версии 1.6.0. Существует три предустановки: общий AV1, QSV для аппаратного ускорения с использованием Intel QuickSync Video, встроенного в его графические процессоры, и MKV для вывода в универсальный формат видеоконтейнера Matroska. К сожалению похоже, что Handbrake пока не поддерживает кодирование AV1 с использованием каких-либо других графических адаптеров кроме Intel.

Кроме того, улучшена поддержка аппаратных кодировщиков NVIDIA и AMD при использовании кодека h.265/HEVC, и теперь вы также можете выполнять 10-битное кодирование видео в формате VP9. Существует поддержка кодирования видео 4: 4: 4 для сохранения максимального качества, а в обновлении также добавлена возможность одновременного использования нескольких видеодвижков QuickSync - функция которую Intel называет "Deep Link Hyper Encode".

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Вышло обновление HandBrake 1.6.0 с поддержкой транскодирования AV1
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