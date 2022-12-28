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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Материнская плата MSI B760M Mag Mortar решает задачу разгона процессоров Intel Core без суффикса K
Скромный Core i5-12400 был разогнан до 5,0 ГГц (125 МГц x40) с помощью этой материнской платы.
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Есть свидетельства того, что MSI готовится к выпуску некоторых материнских плат среднего класса следующего поколения, которые облегчат разгон процессоров Intel Core без суффикса K. Источник информации об оборудовании Chi11eddog обнаружил пару материнских плат MSI MAG B760M Mortar Max Wi-Fi с тактовыми генераторами Renesas RC26008. С этим генератором установленным на печатной плате открываются возможности для разгона по шине BCLK. Например, скромный Core i5-12400 был разогнан до 5,0 ГГц (125 МГц x40) с помощью этой материнской платы (см. снимок экрана ниже).

Энтузиасты ПК заинтересованные в разгоне процессоров Intel, уже несколько поколений ориентируются на процессоры премиум-класса с суффиксом "K" и материнские платы серии Z самого высокого уровня. Ранее в этом году было замечено, что некоторые процессоры без суффикса К, можно разогнать с помощью настроек BCLK на материнских платах с дискретными генераторами тактовых импульсов. К сожалению только материнские платы высокого класса обычно поставляются с этими дополнительными компонентами.

Этот метод разгона процессоров Intel Core 12-го поколения "Alder Lake" впервые был замечен еще в январе 2022 года когда процессоры 12-го поколения без суффикса K были довольно новыми на рынке. Оверклокеры и другие специалисты по аппаратному обеспечению заметили, что на некоторых материнских платах есть опция "Разблокировать BCLK OC". Intel довольно быстро предупредила энтузиастов о возможности разгона таким образом, поскольку распространились новости о том, что оверклокеры достигли невероятных результатов, таких как разгон процессора Pentium Gold до 5,8 ГГц и повышение частоты Core i5-12400 до 5,2 ГГц.

Мы ждали, когда появятся более доступные материнские платы серии B, которые сделают разгон процессоров Alder Lake  по шине BCLK возможным для обычных пользователей. Теперь, когда Intel почти готова представить свои процессоры Core 13-го поколения "Raptor Lake" без суффикса К, MSI готовится показать как минимум две платы "MAX" B760 (версии DDR4 и DDR5), которые будут поставляться с дискретным тактовым генератором для разгона по шине BCLK.

Вчера сообщалось об утечке информации о линейке материнских плат MSI B760 из которой следует, что цены на эти материнские платы будут колебаться в районе отметки в 200 долларов. Таким образом их цена не будет существенно отличаться от цен на платы MSI предыдущего поколения (B660). С появлением этих новых материнских плат мы предполагаем, что процессоры Raptor Lake без суффикса К, также можно будет разогнать с помощью метода BCLK, если на материнской плате имеется тактовый генератор.

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Возможно, разгон для повышения производительности не должен быть эксклюзивным для покупателей "специальных" процессоров и материнских плат высокого класса поэтому мы надеемся, что другие производители материнских плат последуют по стопам MSI и предложат аналогичные массовые предложения B760 + генератор тактовых импульсов.

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#msi #intel core
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