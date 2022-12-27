Это удобно, если вам нужно переключаться между файлами и вы не хотите чтобы стопка окон загромождала экран.

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Переключение между кучей окон может быть неприятным, даже с улучшениями UX в Windows 11. Microsoft помогает уменьшить беспорядок с помощью недавно выпущенного проводника с вкладками, и теперь еще одно основное приложение получает вкладки. Согласно уже удаленному твиту, Microsoft вот-вот выпустит версию Блокнота с вкладками.

Изображение появилось в твите от инженера Microsoft с текстом "Блокнот в Windows 11 теперь имеет вкладки!" Хотя использование настоящего времени сомнительно - изображение явно помечено как находящаяся в разработке сборка с надписью "Конфиденциально, не обсуждать и не делать снимки экрана" в баннере в верхней части окна. Публикация скриншота в Твиттере противоречит этому, но она дает нам возможность заглянуть в будущее.

Твит был доступен всего несколько минут, прежде чем был удален, но Windows Central успел сделать снимок экрана до этого. Скриншот демонстрирует то, что вы ожидаете: есть стандартное окно Блокнота с добавлением строки вкладок похожей на ту, что была добавлена в Проводник несколько месяцев назад. Таким образом, вы можете открыть сразу несколько текстовых файлов в одном окне. Это удобно, если вам нужно переключаться между файлами и вы не хотите чтобы стопка окон загромождала экран.

Microsoft играла с вкладками в своих основных приложениях еще в 2018 году в своем проекте "Sets", который добавил бы вкладки в Windows 10. Однако эта функция так и не была реализована. Медленно, но верно вкладки наконец появляются в Windows 11. Сначала Проводник, теперь Блокнот, и в Windows есть еще много мест где вкладка полезнее чем новое окно.

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Поскольку это изображение все еще украшено предупреждением о неразглашении до официального релиза вероятно еще далеко. Однако Microsoft решила прекратить практику объединения функций в одном или двух основных выпусках Windows каждый год. Вместо этого она будет выпускать новые функции по мере их готовности. Так, вкладки Блокнота могут появиться в обновлении Windows в начале 2023 года.