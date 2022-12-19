Это означает, что данные содержащиеся в теле письма и любых вложениях, не поддаются расшифровке для серверов Google.

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В последние годы и месяцы личная конфиденциальность и безопасность стали иметь первостепенное значение, когда речь идет о выборе и использовании различных онлайн-платформ. TikTok существует как исключение на этом фронте, но мы отвлеклись. В связи с этим изменением и стремлением общественности к конфиденциальности Google объявила о шифровании на стороне клиента для Gmail, которое доступно для бета-тестирования для клиентов Google Enterprise и Education.

В пятницу калифорнийская компания Mountain View объявила о расширении доступа к шифрованию на стороне клиента для Gmail. Это означает, что данные содержащиеся в теле письма и любых вложениях, не поддаются расшифровке для серверов Google. Таким образом, пользователи Gmail будут иметь полный контроль над своими данными и содержимым при условии, что они сохранят контроль над своими ключами шифрования и службой используемой для доступа к ним.

Чтобы подписаться на возможность шифрования на стороне клиента, Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus и Education Standard могут подать заявку на участие в бета-тестировании до закрытия 20 января 2023 г. В любом случае это только дополнительный уровень безопасности, поскольку Google уже шифрует данные при передаче и в состоянии покоя между объектами Google и на них соответственно.

Конечно, это новое дополнение вероятно вызовет некоторую реакцию со стороны правоохранительных органов, аналогичную озабоченности ФБР резервными копиями iCloud. Однако в том, что делает Google нет ничего особенно нового, поскольку поставщики электронной почты, такие как ProtonMail, всегда предлагали шифрование на стороне клиента, если вы этого хотите. Поэтому нововведение принесет только пользу потребителям.

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Мы рады видеть улучшения личной конфиденциальности и безопасности благодаря шифрованию. Эшелонированная защита - это распространенная стратегия кибербезопасности, используемая для защиты данных, личной информации и активов, которая может быть расширена для включения любых данных, которые могут быть у вас в электронной почте. Таким образом, добавление Google шифрования на стороне клиента добавляет еще один уровень к этой стратегии, только усиливая контроль потребителей над своими данными и их безопасностью.