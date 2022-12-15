реклама
Ребята из Videocardz опубликовали несколько вызывающих доверие рендеров, которые показывают две пользовательские модели GeForce RTX 4070 Ti от PNY. Одна карта "Verto", а другая - модель "XLR8 Verto". Это примечательно, поскольку предполагает, что анонс GeForce RTX 4070 Ti неизбежен.
PNY указывает, что карты имеют 7680 ядер CUDA, а также 12 ГБ памяти GDDR6X, привязанной к 192-битной шине, что обеспечивает пропускную способность памяти 504 ГБ/с. В спецификации также указаны базовая и повышенная тактовые частоты графического процессора: 2310 МГц и 2610 МГц соответственно.
Все эти характеристики идентичны отмененной GeForce RTX 4080 12 ГБ. Поэтому мы можем предположить, что остальные характеристики также совпадают, например количество ядер RT, тензорных ядер, TMU, ROP и так далее.
Между прочим, PNY также поторопилась с запуском серии GeForce RTX 40 и заранее опубликовала спецификации для GeForce RTX 4080 12 ГБ. Хотя это все еще слух, признаки указывающие на то, что невыпущенная карта снова появится как GeForce RTX 4070 Ti, становятся правдоподобнее.