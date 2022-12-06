Многие приложения с высоким риском были удалены из Google Play Store, но вы должны убедиться, что эти приложения удалены с вашего устройства.

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В последней статистике обнаружения антивирусом Dr.Web для Android было обнаружено, что более двух миллионов пользователей обманным путем заставляли устанавливать и использовать определенные приложения, которые на самом деле были лазейками для вредоносных программ, фишинга и рекламного ПО. Эти приложения были замаскированы под вознаграждения, утилиты или системные оптимизаторы, которые вместо этого вызывали проблемы с производительностью устройства, появление навязчивой рекламы и другие неприятности. Многие приложения с высоким риском были удалены из Google Play Store, но вы должны убедиться, что эти приложения удалены с вашего устройства.

Приведенные выше приложения представляют собой оболочки для модуля, который получает команды через Firebase Cloud Messaging и продолжает отображать рекламу, загружая веб-сайты в браузере.

Еще одно известное приложение называется Tubebox, в котором пользователи могут зарабатывать деньги, просматривая видео и рекламу. Пользователю обещают монеты или купоны, которые можно конвертировать в реальную валюту, которую можно вывести с помощью различных способов оплаты. Однако приложение не платит своим пользователям, уведомляя их об ошибках, но поощряет своих пользователей продолжать смотреть видео и рекламу, чтобы продолжать зарабатывать пока проблемы решаются.

Dr. Web также обнаружил множество приложений, маскирующихся под российские банковские или инвестиционные группы, или даже каталоги или программы опросов, но на самом деле являвшихся мошенничеством с кредитами. Киберпреступники утверждали, что пользователи могут научиться инвестировать, чтобы они могли делать прибыльные инвестиции и торговать природным газом. На самом деле такие поддельные приложения загружали специально созданные сайты, предназначенные для того, чтобы заставить пользователей участвовать в сомнительных опросах, регистрировать учетные записи и подавать заявки для сбора их личной информации.

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Если есть вероятность, что вы могли установить какие-либо мошеннические приложения, немедленно удалите их со своего устройства. Если приложение, которое вы хотите установить, выглядит подозрительно или слишком хорошо, чтобы быть правдой, вы можете попробовать просмотреть обзоры или веб-сайт разработчика на наличие признаков проплаченных комментариев или других настораживающих элементов. Однако почти во всех случаях лучше перестраховаться и следовать своей интуиции.