если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений

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Twitter по-прежнему работает, несмотря на сокращение рабочей силы. Теперь Илон Маск сообщил в Twitter, что сделает свой собственный телефон, если Apple и Google осмелятся удалить Twitter из своих магазинов приложений.

И у Apple, и у Google есть правила против приложений, которые допускают разжигание ненависти, а Маск исповедует в Twitter политику свободы слова. После покупки компании за 44 миллиарда долларов он уволил около половины сотрудников. Затем он выдвинул ультиматум, потребовав больше времени для создания "Твиттера 2.0", что изгнало еще значительную часть персонала. Среди функций отошедших на второй план, - модерация контента, которую Маск формулирует как приверженность свободе слова.

Другие социальные сети со "свободой слова", такие как Gab и Parler, не могут оставаться в Apple App Store и Google Play Store из-за отсутствия модерации контента. Если Twitter постигнет та же участь, консервативный подкастер Лиз Уилер предложила Маску сделать альтернативный телефон. Всего через несколько часов Маск сообщил, что сделает это, если не будет другого выбора. Затем Уилер провела опрос, в котором спрашивалось, будут ли люди использовать "tELONphone", и незначительное количество ее подписчиков ответили положительно. Маск часто использует опросы для принятия новых правил в Твиттере, так что это выглядит прямой апелляцией к его эго.

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Для Илона Маска легко сказать, что он собирается сделать собственный смартфон, но не так просто как кажется конкурировать с Apple и Google. И iOS, и Android - это зрелые продукты с годами усовершенствования функций. Таким образом, создание чего-то с нуля было бы монументальным проектом. Musk Phone может пойти по тому же пути, что и многие, и просто использовать Android в качестве основы для создания новой платформы.