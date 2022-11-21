Чтобы геймеры могли легче приобрести их на старте продаж.

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В отчете, опубликованном MyDrivers со ссылкой на восходящую цепочку поставок, похоже, что AMD закупила большой объем видеокарт серии Radeon RX 7900 на базе архитектуры графического процессора RDNA 3, которые будут готовы к запуску в 13 декабря. Утверждается, что красная команда увеличивает заказы видеокарт серии Radeon RX 7900, чтобы геймеры могли относительно легко получить их на старте продаж.

В отчете также говорится, что первая поставка видеокарт AMD Radeon серии RX 7900, которая включает модели Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, будет немаленькой и, как сообщается намного лучше, чем поставка видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 40 на старте продаж. За последние несколько дней нам стало известно, что NVIDIA поставила в общей сложности 160 000 графических процессоров Ada, из которых 81,25 % предназначены для графического процессора RTX 4090 (AD102), а остальные 18,75 % - для графического процессора RTX 4080 (AD103).

NVIDIA GeForce RTX 4090 была полностью распродана при запуске, однако с некоторыми усилиями карту можно найти в розничных магазинах. Между тем RTX 4080, несмотря на поставки в меньших количествах, все еще можно найти в изобилии в нескольких магазинах. Ситуация с RTX 4080 во многом связана с ее ценой, которая составляет абсурдные 1200 долларов, а также с тем фактом, что AMD пообещала конкурентоспособную производительность на доллар и ватт по сравнению с RTX 4080. Radeon RX 7900 XTX позиционируется непосредственно как конкурент RTX 4080 в рейтинге AMD, поэтому пользователям действительно интересно узнать окончательное сравнение этих двух продуктов, прежде чем они примут решение о покупке.

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Если AMD действительно удастся превзойти видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 в финальных обзорах графических процессоров, то мы увидим всплеск и без того растущего спроса на серию Radeon RX 7900 и, тем более, на видеокарту Radeon RX 7900 XTX, которая стоит 1000 долларов. Дополнительный объем видеокарт действительно пригодится, и поскольку сейчас майнинг криптовалют не актуален, мы должны ожидать, что на этот раз карты будут доступны по рекомендованным ценам.