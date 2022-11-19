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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD безжалостно троллит NVIDIA из-за перегоревших разъемов блока питания GeForce RTX 4090
Троллинговый твит AMD вызывает больше раздражения в связи с коллективным иском, поданным против NVIDIA в Калифорнии.
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Судя по имеющимся у нас данным, случаи плавления разъемов 12VHPWR на GeForce RTX 4090 исчезающе редки. Несмотря на это, все точно знают, что подразумевает Саша Маринкович (старший директор AMD по игровому маркетингу) в своем твите.

Саша показывает изображение двойных 8-контактных разъемов питания PCIe в классическом стиле на Radeon RX 7900 XTX и подразумевает, что будущая карта Radeon "безопаснее", чем GeForce RTX 4090. Это справедливо, даже если все доступные данные говорят о том, что фактическая частота отказов этих разъемов составляет всего около 0,04%.

Эта цифра исходит от самой NVIDIA, которая, наконец, опубликовала обновление по проблеме с горящими разъемами. Их признание проблемы чрезвычайно кратко и даже не уточняет, что на самом деле происходит. 

Троллинговый твит Саши, вероятно, вызывает больше раздражения в связи с коллективным иском, поданным против NVIDIA в Калифорнии. Истец, некто Лукас Генова, описывает себя как "опытного" сборщика ПК и утверждает, что NVIDIA поставляла GeForce RTX 4090 с "дефектными и опасными вилками и разъемами кабеля питания, которые привели к неработоспособности потребительских карт и представляют собой серьезную проблему электрической и пожарной опасности для каждого покупателя".

Мы не юристы и не судьи, но, на первый взгляд, это дело не имеет особого смысла. Ни один из кабелей или разъемов, которые мы видели, на самом деле не загорелся, и хотя экстремальная жара может представлять опасность возгорания, маловероятно, что на самом деле возникнет пожар внутри корпуса компьютера. Конечно, плавящиеся коннекторы неприемлемы, но истец, похоже, несколько преувеличивает серьезность проблемы.

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Наиболее вероятной причиной плавления разъемов, по-видимому, является ошибка пользователя. В соответствии с более ранними комментариями Джона Героу, Gamers Nexus обнаружили, что сбой можно было инициировать, неправильно подключив разъем. Заявление NVIDIA, по-видимому, указывает на то, что это также является основной причиной сбоев. 

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#amd #nvidia #12vhpwr
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