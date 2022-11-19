Пользователи сообщают, где подписчики могут найти их на других платформах, на случай если Twitter прекратит свое существование в ближайшем будущем. Однако другие, в том числе Илон Маск, указывают на то, что Twitter все еще жив.

реклама

Сообщается, что сотни сотрудников Twitter увольняются из компании после ультиматума Маска: работать "долгие часы с высокой интенсивностью" или уйти. Илон Маск уже уволил половину сотрудников, включая высшее руководство, и представил новый план подписки на Twitter Blue, чтобы сделать компанию прибыльной с момента его прихода к власти.

В последнее время судьба Twitter стала темой множества твитов, и многие говорили, что платформа социальных сетей уже мертва (тем не менее, используя твиты). Пользователи сообщают, где подписчики могут найти их на других платформах, на случай если Twitter прекратит свое существование в ближайшем будущем. Однако другие, в том числе Илон Маск, указывают на то, что Twitter все еще жив. Все это происходит на фоне того, что сотни сотрудников уволились из компании за последние 24 часа или около того.

По словам нынешнего сотрудника Twitter и недавно уволившегося сотрудника, Маск встретился с некоторыми из лучших сотрудников, чтобы попытаться убедить их остаться и переждать бурю вместе с ним. Агентство Reuters сообщило, что его источники также указывают, что компания уведомила сотрудников о том, что она закроет свои офисы до понедельника. Один из источников даже заявил, что силовики выгнали некоторых сотрудников из одного офиса в четверг вечером.

По оценкам Reuters, чуть более 100 сотрудников разместили твиты, объявив о своем уходе из компании. Некоторые объявили о своем намерении остаться в компании, причем большинство из них занималось продажей рекламы.

Маск опубликовал несколько собственных твитов на вечеринке "Twitter Is Dead". Миллиардер написал в Твиттере: "И… мы только что достигли еще одного рекордного максимума в использовании Твиттера, лол".

Твиты Маска получили множество ответов, некоторые поддержали Маска, в то время как другие продолжают настаивать на том, что с платформой покончено. Независимо от того, на чью сторону может прийти ответ, все они повышают общую производительность социальной сети. Примером может служить твит Маска, показывающий людей у могилы, которые, казалось бы наслаждаются смертью Твиттера. Твит получил 1,4 миллиона лайков, более 180 тысяч ретвитов и более 155 тысяч твитов с цитатами.

рекомендации 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3080 за 59 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 51тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming за 25 тр

Даже несмотря на то, что многие говорят, что они покидают Twitter, неясно куда они идут. Некоторые говорят, что создали учетные записи на Mastodon и попросили людей подписаться на них. Другие делятся своими аккаунтами в Facebook, Instagram и других социальных сетях, чтобы люди могли следить за ними. Однако до сих пор кажется, что большинству из них еще предстоит полностью попрощаться с Твиттером, поскольку они продолжают публиковать ироничные твиты о том, что Твиттер мертв.