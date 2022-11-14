Intel выпустит первый процессор с тактовой частотой 6 ГГц в следующем году, а процессоры AMD порадуют нас большим кэшем L3.

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Геймеры находятся в хорошем положении, когда дело доходит до выбора процессоров от AMD и Intel, которые недавно представили новые архитектуры - Zen 4 и Raptor Lake соответственно. Тем не менее, лучшее еще впереди. Оба производителя чипов предположительно готовят еще более быстрые чипы на основе этих существующих архитектур для высокопроизводительных игровых ПК.

Cамым быстрым чипом в семействе Core Raptor Lake 13-го поколения является Core i9-13900K. Это крепкий процессор с высокой производительностью в однопоточном и многопоточном режимах. В тестах он как правило быстрее, чем AMD Ryzen 9 7950X на базе Zen 4. Это служит хорошим предзнаменованием того, что Core i9-13900K будет лидировать в топовом сегменте.

Intel готовит к выпуску Core i9-13900KS, специальный процессор с повышенными тактовыми частотами. Как и Core i9-13900K, модель KS будет иметь 24-ядерный/32-поточный дизайн с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, а также 36 МБ кэш-памяти Intel Smart (кэш L3). Чип будет иметь максимальную тактовую частоту 6 ГГц при стандартных настройках, что на 200 МГц выше, чем у текущей модели K.

Энергопотребление при полной нагрузке и охлаждение - очевидные недостатки, которые могут расстроить некоторых энтузиастов, но 6 ГГц в стоке впечатляющее достижение для процессора x86. Он также будет предлагаться в "ограниченных объемах", хотя мы подозреваем, что их будет достаточно - вы все еще можете приобрести Core i9-12900KS.

AMD не скрывает, что в какой-то момент ее процессоры Zen 4 получат 3D V-кэш, что как мы видели в предыдущем поколении Ryzen 7 5800X3D, может оказать существенное влияние на игры. По сути, это сводится к тому, чтобы увеличить объем кэш-памяти L3 на ЦП посредством стекирования.

Мы знаем, что появятся процессоры Ryzen 7000X3D, потому что AMD подтвердила это в дорожной карте для настольных ПК, опубликованной во время мероприятия Financial Analyst Day 2022. Чего мы не знаем, так это конкретных деталей, по крайней мере официально. Однако неофициально появилась новая информация.

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Известный инсайдер ECSM_Official опубликовал несколько интересных фактов на Bilibili, утверждая, что до сих пор они слышали только об использовании AMD 3D V-cache на 8-ядерных и 6-ядерных моделях. Если это правда, это означает, что мы можем увидеть процессоры Ryzen 7 7700X3D и Ryzen 5 7600X3D, выпущенные в следующем году, но можем не увидеть Ryzen 9 7950X3D или Ryzen 9 7900X3D. Вполне вероятно, что AMD ограничит реализацию 3D V-кэша моделями среднего уровня. Ryzen 5 7600X3D будет особенно интригующим, поскольку снизит стоимость входа на территорию 3D V-кэша.