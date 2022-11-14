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Google отдает приоритет важной информации об энергетическом кризисе в Европе
Начиная с сегодняшнего дня, когда люди ищут информацию об энергетике в Европе, они получают специальные функции в поисковике Google, делающие информацию более доступной.
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Европа готовится к особенно суровой зиме, вызванной ростом цен на энергоносители и нагрузкой на энергосистему, усугубленной санкциями против России. Чтобы помочь людям быть в курсе этой проблемы и оставаться в безопасности, Google предлагает "актуальную и полезную информацию, которая поможет им справиться с этим кризисом и сэкономить энергию".

В этом году каждый четвертый поиск был вопросом "почему", "как" или "когда" по теме энергетики в Соединенном Королевстве. Между тем, Германия все чаще ищет информацию об экономии природного газа и энергии, в то время как в Бельгии количество запросов "как сэкономить на газе" выросло на 5000% по сравнению с прошлым годом. Понятно, что европейцы обеспокоены экономией денег и поддержкой своей сети ресурсов во времена неопределенности и нестабильности. Поэтому Google, как лидер в поисковой индустрии, к которому люди обращаются за ответами, запускает функцию в 29 странах и на 22 языках Европы, чтобы помочь людям пережить энергетический кризис.

Начиная с сегодняшнего дня, если люди ищут информацию об энергетике в Европе, они могут ожидать появления специальных функций, делающих информацию более доступной. Например, если кто-то ищет "энергетический кризис в Европе" или "цены на энергию", он увидит статьи, местную информацию, такую как информация о финансовой поддержке, и способы экономии энергии. Это может помочь людям узнать, когда нужно отрегулировать отопление, настроить параметры котла или применить другие методы экономии энергии в зимнее время.

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Эти новые функции являются лишь дополнением к стремлению Google помочь Земле и помочь европейцам получить доступ к энергии "доступно, надежно и эффективно". В любом случае технология, которой управляет Google, может помочь в решении проблем энергетического кризиса.

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