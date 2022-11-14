Игра с открытым миром, в основе которой токен $ARTY, криптовалюта созданная на Binance Smart Chain.

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За последние несколько лет термины "метавселенная", "блокчейн" и "NFT" стали модными словами, которые напоминают об определенных вещах. Однако игра под названием Artyfact пытается объединить все эти концепции и, возможно, изменить восприятие людей к лучшему.

Artyfact - это новая игра с открытым миром, в основе которой движок Unreal Engine 5 и токен $ARTY, криптовалюта созданная на Binance Smart Chain. Проект построен на концепции "играй, чтобы заработать". Предпосылка заключается в том, что игроки будут покупать токен $ARTY для использования в играх, подписках и других функциях платформы. В этом случае $ARTY можно обменять на деньги или использовать для покупки NFT, представляющих внутриигровые предметы или поместья.





Говоря об играх, в метавселенной Artyfact есть четыре различных основных игровых режима, из которых игроки могут выбирать, чтобы заработать $ARTY. Первый - это Deathmatch, стандартная бесплатная игра, в которой побеждает игрок совершивший наибольшее количество убийств. За этим следует Team Deathmatch, где целью является другая команда, и у каждой команды есть набор билетов, которые они пытаются увеличить до 125 "победных очков", совершая убийства. Затем есть также Control, который представляет собой игровой режим в стиле захвата флага, и Battle Royale, где цель состоит в том, чтобы остаться последним выжившим игроком.

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