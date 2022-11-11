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Охлаждающая док-станция от Unitek обещает охладить Steam Deck на 20°С за 5 минут
после того, как вы поместите свое устройство в док-станцию
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Steam Deck сейчас на пике популярности. Новый портативный компьютер Valve привлек внимание многих средств массовой информации и людей, быстро став предпочтительным способом играть в компьютерные игры на ходу. В некоторых случаях он довольно сильно нагревается в ущерб производительности, однако новый продукт от Unitek может стать решением этой проблемы.

Несмотря на то, что у оригинальной док-станции Steam Deck от Valve были проблемы с производством и доставкой, которые задержали ее выпуск, третьи стороны нашли возможность извлечь выгоду и выпустили ряд своих собственных док-станций. Но только Unitek решила заняться решением проблемы нагрева портативного компьютера под нагрузкой.

Мы знаем, что задняя панель Steam Deck довольно сильно нагревается, поэтому зарядная док-станция Cooling Dock Pro включает в себя радиатор и вентилятор. Это не особенно портативно, если вы собирались брать Steam Deck с собой в дорогу, но безусловно это хороший вариант, если вы собираетесь сидеть за своим столом. Производитель обещает, что Steam Deck можно охладить на 20 градусов по Цельсию в течение 5 минут после того, как вы поместите свое устройство в док-станцию.

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Правда ли это утверждение о 20 градусах еще предстоит подтвердить, однако эта док-станция обладает разумной функциональностью. Хотя она оснащена только двумя портами USB Type-A, она имеет дополнительный порт Type-C на передней панели, все со скоростью передачи 10 Гбит/с. На задней панели устройства есть кабель USB-C для подключения Steam Deck, два порта питания USB-C, порт HDMI, порт DisplayPort и порт WLAN со скоростью 1000 Мбит/с.

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#steam deck #unitek
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