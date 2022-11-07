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Собственная инициатива Apple по разработке модема 5G отстает, что дает Qualcomm огромное преимущество, поскольку она является единственным поставщиком высокоскоростных и эффективных микросхем основной полосы частот.
Apple начала разработку собственного модема 5G в 2020 году, но даже после приобретения бизнеса модемных чипов Intel технологический гигант не смог добиться положительных результатов. Ранее сообщалось, что Qualcomm будет единственным поставщиком чипов, используемых в серии iPhone 15, которая появится в следующем году, но Марк Гурман из Bloomberg заявляет, что компания может воспользоваться этой эксклюзивностью через три года.
Apple и Qualcomm ранее вступили в судебную тяжбу, но в конце концов ситуация улеглась, и обе компании заключили шестилетнее соглашение еще в 2019 году. Учитывая, что Qualcomm разрабатывает лучшие микросхемы для модемов 5G, у Apple не будет другого выбора, кроме как придерживаться поставщика.
Ранее сообщалось, что собственные чипы Apple не будут готовы до 2025 года, и даже если они появятся, неясно, в каком проценте телефонов iPhone будут использоваться эти модемы 5G. Массовое производство собственного решения не означает для Apple немедленного прекращения делового партнерства с Qualcomm, поскольку мы предполагаем, что последняя продолжит поставлять чипы для iPhone в будущем, хотя и в меньшем количестве.