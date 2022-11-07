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Apple работает над улучшенным интерфейсом Siri
Обновленная Siri появится в следующем году или через год.
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В области смартфонов Apple первой представила голосового помощника, но почему-то спустя несколько лет Siri отстала от конкурентов. Сообщается, что компания прилагает усилия, чтобы закрыть этот пробел, начиная с изменения, которое больше не требует, чтобы пользователи вызывали помощника с помощью команды "Привет".

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в будущем пользователям нужно будет только произнести "Siri" вместе с командой, чтобы получить требуемые результаты. В бесплатной версии своего информационного бюллетеня Power On он говорит, что хотя это может показаться небольшим изменением, на самом деле это было сложно и нужны лучшие умы, чтобы обучить помощника работать оптимально. Apple работала над этим изменением в течение нескольких месяцев, но Гурман считает, что новая Siri будет представлена в следующем году или через год.

Apple также разрабатывает дальнейшие изменения Siri. Это позволит глубже интегрировать голосового помощника в сторонние приложения и сервисы и улучшить его способность понимать пользователей и принимать правильные меры.

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