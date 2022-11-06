Компания объяснила это изменение тем, что "экспериментальные функции и код не должны оставаться в Google Chrom на неопределенный срок".

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JPEG XL - это новый формат файла, предназначенный для повышения точности изображения при уменьшении размера файла по сравнению с другими популярными форматами изображений, особенно со старым форматом JPEG. В настоящее время и Mozilla Firefox, и Google Chrome поддерживают новый формат изображения в качестве экспериментальной функции. Однако похоже, что Google планирует отказаться от поддержки JPEG XL в своем браузере в пользу форматов WebP и AVIF.

Стандартный формат JPEG является довольно старым, но по-прежнему наиболее часто используемым форматом файлов изображений. Файлы JPEG хорошо известны наличием артефактов сжатия, особенно когда изображение сжималось несколько раз. Тем не менее мы миримся с этим, потому что сжатые изображения занимают значительно меньше места, чем изображения хранящиеся в форматах файлов без потерь, таких как PNG. Изображения с файлами меньшего размера не только уменьшают объем памяти необходимый нашим устройствам для хранения этих изображений, но и увеличивают скорость загрузки изображений в Интернете.

В последние годы различные группы разработали различные альтернативные форматы файлов изображений, предназначенные для замены старых форматов JPEG, PNG и GIF форматом, который уменьшает размер файла без заметных артефактов и потери точности, возникающих в результате использования старых кодеков сжатия. Одной из наиболее широко поддерживаемых альтернатив является WebP, который был разработан непосредственно Google. Однако совсем недавно Google поддержал новый формат AVIF, к разработке которого приложила руку компания.

AVIF непосредственно конкурирует с форматом Apple HEIC, поскольку файлы изображений AVIF и HEIC обычно меньше по размеру и имеют более высокую точность, чем файлы WebP, но используют более медленные кодеки. Скорость имеет решающее значение в Интернете, где пользователи ожидают, что страницы в идеале будут загружаться менее чем за мгновение ока. Таким образом, хотя файлы изображений WebP могут выглядеть хуже и быть немного больше, чем файлы AVIF и HEIC, они загружаются значительно быстрее, что делает WebP лучшим выбором для веб-контента.

Новый формат JPEG XL сочетает в себе скорость с небольшими красивыми файлами изображений. Изображения JPEG XL с потерями обычно на 60% меньше, чем изображения JPEG аналогичного визуального качества, в то время как изображения JPEG XL без потерь примерно на 35% меньше (50% для HDR), чем файлы изображений PNG. При этом в файлах JPEG XL отсутствуют артефакты сжатия.

Подобно JPEG и PNG, JPEG XL поддерживает прогрессивное декодирование, чего не хватает WebP, AVIF и HEIC. Прогрессивное декодирование означает, что веб-страница может начать с загрузки версии изображения более низкого качества, ожидая полной загрузки изображения. Загрузка исходной версии изображения таким образом может предотвратить внезапное появление изображений в поле зрения и нарушение других элементов на странице.

Однако, несмотря на все очевидные преимущества формата JPEG XL, Google представил коммит для Chromium, который удалит текущую экспериментальную поддержку нового формата файлов из своего браузера. Компания объяснила это изменение тем, что "экспериментальные функции и код не должны оставаться в Google Chrom на неопределенный срок". Можно было бы ожидать, что Google просто включит поддержку JPEG XL по умолчанию, чтобы исключить эту функцию из списка экспериментальных функций, но компания решила поступить иначе.

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Google ссылается на отсутствие интереса со стороны всей экосистемы, отсутствие достаточных дополнительных преимуществ по сравнению с существующими форматами и снижение нагрузки на обслуживание в качестве дополнительных причин своего решения. С тех пор, как Google дал свое объяснение, разработчики и инженеры выражают свое недовольство этим решением и поддерживают формат JPEG XL на форумах.