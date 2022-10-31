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Мы регулярно советуем нашим читателям следить за тем, чтобы их системы и программное обеспечение были обновлены. Обновления могут включать в себя интересные новые функции, но большинство обновлений ориентировано на безопасность, исправление сбоев и предотвращение эксплойтов. Однако для Apple не все системы созданы равными, ибо не все устройства получат полные патчи для тех или иных обновлений.
Согласно документу, опубликованному Apple и найденному журналистами из Arstechnica, опасения исследователей безопасности подтвердились. Старые версии операционных систем устройств Apple не получают полных исправлений безопасности. Акцент в документе делается на то, что между апгрейд и апдейт есть разница, по крайней мере, в лексиконе Apple.
Для Apple апгрейд операционной системы означает изменение на одну целую единицу основной версии. Например, переход с iOS 15 на iOS 16 или с macOS 12 на macOS 13 является апгрейдом, а все, что стоит после запятой, является апдейтом. Это проясняет кое-что, связанное с обновлениями.
Не все системы получают обновления, если вообще получают. iOS 16 - это последняя версия iOS, но до этого была iOS 15.4. Допустим, iOS 16 получает обновление до iOS 16.1, и в основном это обновление безопасности, которые вероятно, применимо к версиям iOS 15. А фактически iOS 15.4 может получить обновление до 15.5 намного позже, если вообще получит. Те же правила применяются к iPadOS и macOS.
Сейчас у большинства компьютеров Mac заявлен цикл обновления от шести до семи лет, а у iPhone - пять лет обновлений. Это одни из самых длинных сроков для такого рода услуг в отрасли. Однако, если пользователи не получают самых последних исправлений и обновлений для системы безопасности им придется покупать устройства поддерживающие новейшие операционные системы. Таким образом, это сокращает фактический жизненный цикл безопасности для некоторых устройств.