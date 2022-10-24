Он будет предлагать 12-ядерный процессор и другие обновления

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Apple будет использовать M2 Max как в будущих 14-дюймовых, так и в 16-дюймовых моделях MacBook Pro. Это позволит пользователям выбрать портативный Mac меньшего размера, если они хотят носить с собой меньший вес, но иметь тот же уровень вычислительной мощности, что и в большом варианте.

Подробностями поделился Марк Гурман из Bloomberg в своем бесплатном информационном бюллетене "Power On". Он упоминал эту информацию ранее, утверждая, что помимо 12-ядерного процессора M2 Max сможет похвастаться 38-ядерным графическим процессором.

К сожалению, он не поделился спецификациями M2 Pro, и у клиентов, которые не могут выложить кучу денег за конфигурацию M2 Max, не будет другого выбора, кроме как выбрать базовые модели. Гурман также сообщил, что из 12 ядер ЦП восемь будут ориентированы на обеспечение производительности, а остальные четыре предназначены для повышения энергоэффективности.

Ожидается, что максимальный поддерживаемый объем памяти будет ограничен 64 ГБ, но на этот раз Apple может перейти на стандарт LPDDR5X, что приведет к увеличению пропускной способности и повышению энергоэффективности. К сожалению, Гурман не поделился литографией M2 Pro или M2 Max. Были слухи о том, что обе SoC будут массово производиться на 3-нм архитектуре TSMC первого поколения, но похоже, что Apple может придерживаться 5-нм техпроцесса.

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Учитывая, что эстетически эти модели не будут отличаться от предыдущих версий MacBook Pro, единственное радикальное изменение, которое нам следует ожидать, - это обновление чипсета. Apple вероятно, сохранит и другие функции, а также стартовую цену в 1999 долларов на новые модели.