12,9 дюймовый планшет будет особенно привлекательным, поскольку ожидается, что он станет единственной моделью с технологией экрана Mini-LED.

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Согласно сообщениям, Apple готовится обновить свои планшеты iPad Pro "в считанные дни". Сообщается, что новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые планшеты уже в пути, оснащенные мощной системой на кристалле M2 от Apple, обеспечивающей прирост производительности примерно на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Тем не менее, более крупная (и более дорогая) модель будет особенно привлекательной, поскольку ожидается, что она останется единственной моделью с технологией экрана Mini-LED.

По словам Марка Гурмана, опытного инсайдера новостей Apple в Bloomberg, новые устройства Apple iPad Pro имеют кодовые названия J617 и J620. В еженедельном электронном письме Гурман сообщил, что новые iPad Pro будут поставляться с последним "Apple Silicon" - Apple M2 SoC - как в последнем MacBook Air.

Прошло 18 месяцев с момента последнего обновления iPad Pro, и M2 придаст приличный импульс дополнительной скорости линейке планшетов Apple для создания контента. Переход от процессора M1 к процессору M2 будет скромнее, чем от A-серии, но прирост производительности в 20% от поколения к поколению все же приличный. Более того, утверждается, что модернизированные процессоры обеспечивают повышение эффективности внутри системы.

Хотя новые iPad Pro будут выглядеть так же, как их предшественники, сохраняя эстетику дизайна с плоскими краями уже четвертый год, ожидается, что 12,9-дюймовая модель выиграет от улучшенных визуальных эффектов. Обе модели iPad Pro текущего поколения оснащены дисплеями Apple Liquid Retina с технологией автоматической регулировки баланса белого True Tone. Более крупная модель текущего поколения оснащена дисплеем Mini-LED, и инсайдеры отрасли сообщают, что эта дифференциация сохранится. Mini-LED привлекателен тем, что обеспечивает близкое к OLED воспроизведение глубоких оттенков черного и значительно повышает контрастность благодаря своей системе подсветки с полномассивными зонами локального затемнения в 12,9-дюймовой модели iPad Pro текущего поколения. Росс Янг, генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), уверен, что это различие будет означать, что более крупная модель - это модель премиум-класса, которую следует выбирать из-за улучшенного экрана.

В электронном письме Гурмана есть еще несколько интересных фактов об iPad. Если модели iPad Pro не подходят вам из-за цены, размера или по какой-либо другой причине, вас может заинтересовать предполагаемый новый iPad начального уровня с USB Type-C. Скорее всего, он не будет работать на чипе M1 или M2 - вместо этого будет использоваться процессор A-серии. Одним из других новых аспектов этого продукта является то, что он, как ожидается, будет оформлен в стиле iPad Pro.

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Еще один интересный слух заключается в том, что Apple готовит "новый аксессуар, который позволит вам пристыковать Pixel Tablet от Google и использовать его как интеллектуальный дисплей и устройство управления домом", - сообщает Гурман. Наконец, ожидается, что Apple iPadOS 16.1 будет выпущен примерно через неделю. Это будет первая версия iOS 16 для пользователей iPad.