Gigabyte подтвердила это, как часть списка поддержки процессоров для материнской платы.

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Анонсированные в настоящее время процессоры Intel 13-го поколения - это модели "K" и "KF" семейств Core i5, Core i7 и Core i9, то есть те, которые больше всего интересуют энтузиастов. Никто не сомневался, что у Intel есть много дополнительных процессоров 13-го поколения на подходе, но Gigabyte подтвердила это через утечку, как часть списка поддержки процессоров для материнской платы.

Эта информация поступила через твиттер блогера @momomo_us, который указывает, что список поддерживаемых процессоров для материнской платы Gigabyte Z790 AORUS MASTER включает не только все существующие процессоры Alder Lake и Raptor Lake, но и процессора которые ожидаются. Таблица включает не только названия моделей, но и их базовую частоту P-ядра, общий объем кэш-памяти L3, TDP и даже значение степпинга процессора.

В созданной выше таблице указана вся линейка процессоров Intel 13-го поколения для настольных ПК. Большая часть этой информации поступает из таблицы Gigabyte или самой Intel, и только данные о количестве ядер для невыпущенных процессоров взяты от ExtremePlayer.

По-видимому, будет две разные модели процессора Core i5-13400, одна из которых основана на ядре Alder Lake, а другая - на базе Raptor Lake. Интересно, будут ли модели на основе ядра Raptor Lake B0 иметь дополнительный кэш L2 от этой конструкции.

Также любопытно, что Gigabyte указывает Core i5-13400 и Core i3-13100 как имеющие "Intel UHD Graphics 770". Мы находим это довольно маловероятным; встроенная графика в существующих Core i5-12400 и Core i3-12100, которые предположительно представляют собой одно и тот же ядро, маркируется как "UHD Graphics 730", и мы подозреваем, что это относится и к обновленному чипу.

Если более ранние утечки верны, для Raptor Lake есть только один новый кристалл, который представляет собой кристалл 8P + 16e, используемый для процессоров более высокого уровня. Самыми большими изменениями в этом кристалле являются добавление еще двух кластеров E-core и увеличение кэш-памяти L2 как для P-ядер, так и для E-ядер. Размер кэша L3 остается прежним, поэтому списки кэша L3 на некоторых процессорах выше не меняется. Тем не менее, процессоры "135" и "134" имеют больше кэш-памяти L3, чем их аналоги предыдущего поколения, что интересно.

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Ожидается что Intel объявит остальную часть линейки Raptor Lake на выставке CES 2023. До этого события осталось менее 3 месяцев.