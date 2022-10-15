Хотя новая схема игры 5 на 5 многих беспокоила, игроки по-видимому, приспособились и наслаждаются новыми картами, режимом Push и новыми героями.

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Для бесплатных игр такого рода нет ничего необычного в том, чтобы набрать много игроков в первые пару недель. Тем не менее, запуск Overwatch 2 не был легким. Еще до того, как перезагрузка оригинала была официально выпущена, многие из тех, кто принимал участие в бета-тестировании говорили, что практически не видят отличий от первого Overwatch. Затем игроки столкнулись с проблемами сервера в течение нескольких дней и переполненными очередями игроков после официального запуска.

Если бы кто-то слушал все стенания потенциальных игроков перед запуском, вы бы не поверили, что так много людей будут в восторге от Overwatch 2 почти через 2 недели: блокировка новых героев за боевым пропуском, введение дорогих косметических наборов и необходимость новых учетных записей, чтобы разблокировать старых героев необходимо сыграть 100 матчей. Игроки на консолях также не получили полного удовольствия от игры, так как помощь в прицеливании была удалена из кроссплея. Все это привело к тому, что многие назвали Overwatch 2 мертвой еще до того, как она увидела свет.

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Несмотря на негатив, более 25 миллионов игроков получают удовольствие от игры, и многие из тех, кто давно покинул оригинал, теперь возвращаются. Хотя новая схема игры 5 на 5 многих беспокоила, игроки по-видимому, приспособились и наслаждаются новыми картами, режимом Push и новыми героями. Однако не всем удалось избавиться от негатива. Некоторые до сих пор считают, что Overwatch 2 ни в коем случае нельзя рекламировать как новую игру.