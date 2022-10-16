По данным предоставленным Microsoft

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DirectStorage - одна из тех технологий, которые только ожидаются. За исключением того, что Microsoft запустила DirectStorage еще в марте этого года, вы мало что слышали о ней, потому что она еще не нашла применения ни в одной игре. Это должно изменится с последним обновлением, которое добавляет долгожданную функцию распаковки ресурсов графическим процессором.

Исторически сложилось так, что разгрузка ЦП выполнялась с целью высвобождения времени ЦП для других задач, но с появлением многоядерных ЦП это стало меньше беспокоить. Вместо этого основная цель декомпрессии графическим процессором - просто выполнить указанную распаковку намного быстрее.

Microsoft создала синтетическую демонстрацию технологии, которая сокращает время загрузки простой сцены с вращающимися авокадо с 2,36 до 0,8 секунды. Это огромное улучшение, но как признает сама Microsoft, эта демонстрационная сцена сильно оптимизирована и не отражает реальные достижения. Фактическая цифра, представленная Microsoft, составляет около 40% улучшения времени загрузки игр.

Время загрузки в современных играх, работающих с SSD уже довольно короткое, но сокращение времени загрузки - это всегда хорошо. Microsoft конечно говорит, что DirectStorage 1.1 будет лучше всего работать в Windows 11 из-за "дополнительной оптимизации стека ввода-вывода", но он будет доступен и в Windows 10.

Конечно, вам понадобится твердотельный накопитель NVMe, чтобы увидеть наибольшую производительность, а также графический процессор с поддержкой Shader Model 6.0. Это описание включает в себя большинство графических процессоров с аппаратным уровнем функций Direct3D 12_0, начиная с AMD GCN 2 (Radeon R9 290) и NVIDIA Maxwell (серия GeForce 900). Вы можете использовать приложение Xbox Insider Hub, чтобы проверить, готов ли ваш компьютер к DirectStorage 1.1.

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Microsoft, к сожалению, отказалась назвать дату выпуска DirectStorage 1.1, заявив лишь, что она будет выпущена к концу 2022 года. Точно так же ничего не сказано о каких-либо будущих играх, которые планируется выпускать с поддержкой DirectStorage.