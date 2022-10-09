Переход на USB-C полезен как для технологий, так и для окружающей среды.

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iPhone от Apple - самое популярное семейство смартфонов в мире, поэтому довольно странно, что устройства все еще используют устаревший и медленный стандарт порта Lightning. Впрочем, ненадолго. Европейский союз санкционировал переход на USB-C, и бывший исполнительный директор Apple Тони Фаделл считает, что этот переход давно назрел. В Твиттере он превозносит достоинства USB-C и ругает своего бывшего работодателя за медлительность.

Фаделл стал технологической звездой как отец iPod, одного из первых хитов Apple после того, как Стив Джобс вернулся в компанию в качестве генерального директора в конце 90-х. Как он указывает, именно он стоял за почтенным 30-контактным разъемом, с которым у Apple дебютировал iPod. Он также работал над программой лицензирования Apple MFi Lightning. По словам Фаделла, ЕС узаконив обязательный переход на USB-C просто заставляет Apple поступать правильно.

Фаделл считает, что переход на USB-C полезен как для технологий, так и для окружающей среды. Конечно, Apple это знает. Apple был одним из первых, кто перешел на USB-C для ноутбуков, и в последние годы большинство его планшетов iPad перешли на новый порт.

Фаделл говорит, что Apple использовала свое влияние, чтобы сохранить лицензирование MFi. И несмотря на это, он считает, что следующим важным шагом вперед будут новые стандарты беспроводной связи, а не новый физический разъем. USB-C может работать со скоростью до нескольких гигабит в секунду и мощностью более 100 Вт, поэтому он настолько близок к будущему, насколько это возможно для кабеля прямо сейчас.

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ЕС все еще находится в процессе реализации требования, которое распространяется не только на Apple. После публикации новых правил у производителей смартфонов, планшетов и других электронных устройств будет два года, чтобы перейти на USB-C, если они хотят продавать устройства в странах ЕС. Ходят слухи, что Apple тестирует версию iPhone с USB-C и может выпустить ее в следующем году, на целый год раньше установленного срока.