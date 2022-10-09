Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Переход Apple на разъем USB-C давно назрел, по мнению бывшего исполнительного директора
Переход на USB-C полезен как для технологий, так и для окружающей среды.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

реклама

iPhone от Apple - самое популярное семейство смартфонов в мире, поэтому довольно странно, что устройства все еще используют устаревший и медленный стандарт порта Lightning. Впрочем, ненадолго. Европейский союз санкционировал переход на USB-C, и бывший исполнительный директор Apple Тони Фаделл считает, что этот переход давно назрел. В Твиттере он превозносит достоинства USB-C и ругает своего бывшего работодателя за медлительность.

Фаделл стал технологической звездой как отец iPod, одного из первых хитов Apple после того, как Стив Джобс вернулся в компанию в качестве генерального директора в конце 90-х. Как он указывает, именно он стоял за почтенным 30-контактным разъемом, с которым у Apple дебютировал iPod. Он также работал над программой лицензирования Apple MFi Lightning. По словам Фаделла, ЕС узаконив обязательный переход на USB-C просто заставляет Apple поступать правильно.

Фаделл считает, что переход на USB-C полезен как для технологий, так и для окружающей среды. Конечно, Apple это знает. Apple был одним из первых, кто перешел на USB-C для ноутбуков, и в последние годы большинство его планшетов iPad перешли на новый порт.

Фаделл говорит, что Apple использовала свое влияние, чтобы сохранить лицензирование MFi. И несмотря на это, он считает, что следующим важным шагом вперед будут новые стандарты беспроводной связи, а не новый физический разъем. USB-C может работать со скоростью до нескольких гигабит в секунду и мощностью более 100 Вт, поэтому он настолько близок к будущему, насколько это возможно для кабеля прямо сейчас.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

ЕС все еще находится в процессе реализации требования, которое распространяется не только на Apple. После публикации новых правил у производителей смартфонов, планшетов и других электронных устройств будет два года, чтобы перейти на USB-C, если они хотят продавать устройства в странах ЕС. Ходят слухи, что Apple тестирует версию iPhone с USB-C и может выпустить ее в следующем году, на целый год раньше установленного срока.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Комплектующие iPhone 14 Pro Max стоят всего 500 долларов — менее половины от розничной цены
В начале будущего года от Apple ждут 27-дюймовый монитор Mini-LED
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Солнечная нить длиной около 200 000 км столкнётся с магнитосферой нашей планеты в конце этой недели
+
Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
15
Цена на видеокарты NVIDIA в РФ резко пошли вниз – серия GeForce RTX 30 со скидками до 27%
5
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
335
В России дешевеют видеокарты - RTX 3070 Ti почти за 50 тр
22
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
2
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
267
Ученые ищут научное объяснение чувству дежавю
15
Российские ученые разработали методику ускоренного дегитратирования бака ракет
4
В магазины РФ пришли скидки на процессоры – выбираем мощный CPU для мажоров, умеющих считать деньги
2
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
+
Thermaltake выпускает новую серию блоков питания Toughpower SFX с поддержкой PCIe Gen5
+
Стартап Automatic Construction продвигает "надувную" технологию строительства домов
1
GeForce RTX 4090 демонстрирует колоссальный отрыв от GeForce RTX 3090 в 3DMark – 2-кратный прирост
1
Microsoft выпустила руководство по оптимизации игровой производительности Windows 11
2
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
7
Эксперты сравнили размеры RTX 4090 и PS5, объяснив, почему карта получилась такой большой
7
Акции AMD упали в цене на 15% до 52-недельного минимума
14
Названы слабые места Starlink и способы борьбы с опасными спутниками
6

Популярные статьи

Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
30
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
155
Обзор Tecno Pova Neo 2 – смартфон с аккумулятором на 7000 мА*ч, стереодинамиками и огромным экраном
5
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
16
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
94
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
23
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
23
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
13
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
19:48
пффф, ахахах, во пули отливает. Это жижа и газ рашкинские нах никому не упали
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Денис Синяков
19:46
это же кадры из бучи, додя. В твою дярёвню инет только подрубили, нажрался и в бреду постишь?
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
aggile
19:44
бпла это тупо расходник... в нем главное относительная надежность фото-видео трансляции, а планер он и в африке планер, в кружке умелые руки давно все выведена безотказная и надежная формула... можн...
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Денис Синяков
19:42
интел всегда все делает качественно, не надо лжи
Intel раскрыла цены на свои новые видеокарты Arc A770 и A750
Eisbrecher
19:41
Сразу предреку - не взлетит, ибо как уже правильно подсказали, дело банально в том, что кусок алюминия тупо не успевает отводить тепло от мелкого АМДшного кристалла. Ну то есть верх радиатора ты остуж...
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
fylval
19:41
Да всё ему понятно, но в методичке так написано.
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Traktor
19:40
Охлад у палит_а на 4090 судя по весу, один из самых лёгких. Около 2кг карта. Асус - 2.5кг. Чем хуже(легче) охлад, тем больше карта кушает из розетки.
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
aggile
19:38
Есть уебанский клип на хохломузыку от лица "героев"-азовцев где они не стесняясь показывают, как устраивали точки в квартирах, на площадках, лестничных клетках и крышах жилых домов, ставили танки ...
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
ахахаxа
19:36
пиндосы там за лужей сидят,тут наёмники и хохломясо только
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Денис Синяков
19:35
вообще, жид и хохол это те, кто не живет на территории израиля или хохланда. Зачем ты опять пукнул с подливой?
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем