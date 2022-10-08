Генеральный директор AMD объяснила это значительным ослаблением рынка ПК.

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AMD поделилась предварительным отчетом о доходах за третий квартал, которые сейчас оцениваются в $5,6 млрд. Это корректировка в сторону понижения на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,7 миллиарда долларов. Генеральный директор AMD доктор Лиза Су объяснила отставание от прогноза главным образом "значительным" ослаблением рынка ПК в течение квартала, хотя это было не единственным фактором, способствовавшим этому.

"Рынок ПК значительно ослаб в этом квартале. Хотя наш портфель продуктов остается очень сильным, макроэкономические условия привели к более низкому, чем ожидалось, спросу на ПК и значительной коррекции запасов по всей цепочке поставок ПК", - говорится в заявлении доктора Лизы Су.

Можно также утверждать, что некоторые люди, возможно, ждали появления Zen 4, прежде чем покупать новый ПК. Проблема в том, что Zen 4 представляет новый сокет (AM5) и работает только с DDR5, которая дороже, чем DDR4, так что нам придется подождать и посмотреть, как все это обернется с точки зрения доходов.

Ожидается, центры обработки данных и игровые подразделения принесут по 1,6 миллиарда долларов за квартал, что представляет собой прирост по сравнению с прошлым годом на 45 процентов и 14 процентов соответственно.

AMD также наблюдает рост продаж встраиваемых систем - они принесут 1,3 миллиарда долларов за квартал, что составляет 1,549% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, исходя из предварительной отчетности AMD за 3 квартал.

"Поскольку мы ориентируемся в текущих рыночных условиях, мы довольны производительностью наших сегментов центров обработки данных, встраиваемых систем и игр, а также силой нашей диверсифицированной бизнес-модели, запуском нашего 5-нанометрового центра обработки данных и графических продуктов следующего поколения в конце этого квартала", - добавила д-р Су.

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