Большинство тестов, проведённых в Linux, показывают прирост от 2% до 42% при работе с включенными мерами по снижению риска Spectre.

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Устранение основных недостатков безопасности, которые мы продолжаем обнаруживать в течение последних нескольких лет, оказало значительное влияние на производительность устаревшего оборудования. Оказывается, на новейшем оборудовании, несмотря на то, что некоторые рабочие нагрузки все еще оказывают негативное влияние, процессоры серии Ryzen 7000 на самом деле работают немного лучше с включенными мерами по смягчению последствий.

Phoronix провел более 120 тестов в Linux на процессоре Ryzen 5 7600X в четырех вариантах: конфигурация по умолчанию, безопасная конфигурация, отключение любого варианта смягчения последствий Spectre по отдельности и, наконец, все смягчения отключены. Параметр "mitigations=off" отключает довольно много функций безопасности, но при тестировании этот вариант был заметно медленнее, чем вариант по умолчанию с включенными смягчениями для процессора Zen 4 для большинства тестов.

Несколько тестов по-прежнему показывают большие выгоды от отключения средств защиты. В первую очередь это тесты, включающие большое количество дисковых операций ввода-вывода, такие как тест OSBench Create Files и тест Apache HTTP Server 200. Оба этих теста повысили производительность более чем на 10 % благодаря отключению средств защиты.

Тем не менее, большинство остальных тестов, протестированных Phoronix, показывают прирост от 2% до 42% при работе с включенными мерами по снижению риска. Это откровенно шокирующий результат, поскольку общепринятое мнение состоит в том, что эти функции безопасности должны снижать производительность.

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Phoronix не дает объяснения этому поведению, но предполагает, что AMD могла каким-то образом оптимизировать ЦП для работы с включенными мерами по смягчению последствий.