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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Замечен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper Storm Peak
Threadrippers следующего поколения ожидается в конце следующего года.
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На снимке экрана выше показана модель AMD Engineering Sample Model 24 из семейства 25, что означает, что это почти наверняка представитель Zen 4. Наличие 128 потоков (64 ядра с SMT) указывает на то, что это должен быть ЦП EPYC или Threadripper. Мы подозреваем, что это один из будущих чипов Threadripper Storm Peak, основываясь как на номере модели, так и на относительно скромных 32 ГБ установленной памяти. EPYC Genoa и Storm Peak должны иметь максимум 96 ядер, но это может быть модель ниже в линейке или просто модель имеет меньшее количество активных ядер из-за того, что это ранний образец.

Что касается вопроса о том, когда будут доступны подробности о Threadripper следующего поколения, эта просочившаяся дорожная карта из Индонезии может дать нам подсказку. Фотография сделана с торжественной вечеринки AMD в Индонезии, посвященной запуску серии Ryzen 7000, которая состоялась 28 сентября. 

Дорожная карта предназначена для продуктов AMD для настольных ПК, и, похоже, нам придется подождать до конца следующего года, прежде чем мы увидим Threadrippers следующего поколения. Это также подтверждает существование продуктов APU, предназначенных для Socket AM5. 

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Не ожидайте, что Storm Peak появится не в PRO-форме. Несмотря на заявление об обратном перед выпуском серии Ryzen Threadripper 5000 PRO, AMD, похоже, полностью отказалась от линейки Threadripper, отличной от PRO.

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#amd ryzen threadripper storm peak
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