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Технологии, такие как DALL-E от OpenAI, в последнее время попадают в заголовки газет, позволяя пользователям превращать простые текстовые подсказки в искусство, созданное искусственным интеллектом. Чтобы не остаться в стороне, Meta недавно анонсировала собственную версию технологии под названием Make-A-Scene. Теперь компания подняла инструмент генерации ИИ на новый уровень, анонсировав свою систему ИИ Make-A-Video.
Согласно объявлению, система узнает, как должно выглядеть генерируемое видео, из парных данных текст-изображение. Однако Meta не ограничивает технологию простыми текстовыми подсказками. Вы также можете загружать собственные изображения или короткие видеоролики, чтобы создать видеоклип, созданный ИИ. Компания заявляет: "Make-A-Video может воплотить в жизнь воображение и создать уникальные видеоролики, полные цветов, персонажей и пейзажей".
Технический гигант говорит, что хочет "вдумчиво" относиться к тому, как он строит свою новую генеративную систему искусственного интеллекта такого рода. ИИ получит доступ к общедоступным наборам данных, что по словам Meta, добавляет дополнительный уровень прозрачности его исследованиям. Компания также нуждается в отзывах сообщества, поскольку продолжает использовать свою структуру искусственного интеллекта для "уточнения и развития» своего подхода к новым технологиям.
Если вы хотите узнать больше о Make-A-Video от Meta и отправить запрос на использование этого инструмента, вы можете сделать это, посетив веб-сайт.