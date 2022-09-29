Новые процессоры AMD не требуют настройки clock rate или дополнительной мощности для работы эмулятора.

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Cell Broadband Engine в PlayStation 3 был совершенно не похож ни на один другой процессор. У него были возможности, которые делают эмуляцию системы на удивление требовательной даже для современного оборудования. SIMD-расширения AVX-512 помогают в этом, но Intel отключила поддержку инструкций в своих процессорах для настольных ПК 12-го и 13-го поколений. К счастью, AMD поддерживает AVX-512 в своей архитектуре Zen 4, и теперь вы можете использовать эти инструкции в эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.

Технически вы могли бы использовать их с первого дня, но для этого требовалось вручную включить использование инструкций в сложном диалоговом окне настройки эмулятора. Теперь, с последними сборками эмулятора, расширения AVX-512 будут включены автоматически на вашем процессоре Zen 4. Использование новых инструкций SIMD обеспечивает ускорение эмулятора, повышая производительность примерно на 35% на процессорах Zen 4. Приятно, что новые процессоры AMD не требуют настройки clock rate или дополнительной мощности для работы эмулятора.

К несчастью для пользователей AMD, RPCS3 имеет довольно сильный уклон в сторону Intel. В ходе неофициального тестирования в сабреддите RPCS3 и на его сервере Discord пользователи обнаружили, что Ryzen 9 7950X с AVX-512 едва опережает Core i9-12900K, набрав около 56 кадров в секунду в типичном тесте Red Dead Redemption, где Intel чип показывает около 53 кадров в секунду.

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Тем не менее, стоит отметить, что 53 и 56 кадров в секунду намного выше обычного ограничения в 30 кадров в секунду для этой игры. Другими словами, любой из этих процессоров должен поддерживать практически любую игру, поддерживаемую на RPCS3. На самом деле даже процессоры AMD Zen 3 могут обрабатывать подавляющее большинство игр для PlayStation 3 на RPCS3 благодаря неустанным усилиям разработчиков эмулятора.