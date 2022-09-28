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На мероприятии Intel Innovation журналисты сфотографировали любопытную пластину. Она был помечена как "Raptor Lake-S, 34 ядра", но даже при беглом осмотре стало очевидно, что это не обычная пластина ЦП Raptor Lake для настольных ПК. Вместо этого она выглядит как 34-ядерный процессор для рабочих станций.
Подробно рассмотрев один из кубиков, мы можем насчитать 34 P-ядра, в том числе несколько на внешних краях ЦП. Эффективные или "электронные ядра", используемые в кристаллах Alder Lake и Raptor Lake, собираются в кластеры и будут иметь другой вид - а здесь они полностью отсутствуют. Учитывая, что все ядра этого процессора выглядят одинаково, мы можем предположить, что это P-ядра Golden Cove или Raptor Cove. Эти массивные чипы, слишком большие, чтобы поместиться в сокет настольного компьютера ("-S"), поэтому этикетка "Raptor Lake-S" на носителе явно неверна.
28-ядерный процессор Intel Ice Lake-SP.
Компоновка напоминает процессоры Intel Ice Lake-SP Xeon с 28 ядрами. Точно так же, как эти чипы (и все процессоры Intel с большим количеством ядер), по-видимому они используют межсетевое соединение между своими 34 ядрами.
Intel еще не анонсировала ничего подобного этому процессору. 34 ядер недостаточно для топовых процессоров Intel Xeon, поэтому вполне вероятно, что эта модель предназначена для рынка рабочих станций или, возможно, для триумфального возвращения высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT).