34 ядер недостаточно для топовых процессоров Intel Xeon, поэтому вполне вероятно, что эта модель предназначена для рынка рабочих станций или, возможно, для триумфального возвращения высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT).

реклама

На мероприятии Intel Innovation журналисты сфотографировали любопытную пластину. Она был помечена как "Raptor Lake-S, 34 ядра", но даже при беглом осмотре стало очевидно, что это не обычная пластина ЦП Raptor Lake для настольных ПК. Вместо этого она выглядит как 34-ядерный процессор для рабочих станций.

Подробно рассмотрев один из кубиков, мы можем насчитать 34 P-ядра, в том числе несколько на внешних краях ЦП. Эффективные или "электронные ядра", используемые в кристаллах Alder Lake и Raptor Lake, собираются в кластеры и будут иметь другой вид - а здесь они полностью отсутствуют. Учитывая, что все ядра этого процессора выглядят одинаково, мы можем предположить, что это P-ядра Golden Cove или Raptor Cove. Эти массивные чипы, слишком большие, чтобы поместиться в сокет настольного компьютера ("-S"), поэтому этикетка "Raptor Lake-S" на носителе явно неверна.

28-ядерный процессор Intel Ice Lake-SP.

Компоновка напоминает процессоры Intel Ice Lake-SP Xeon с 28 ядрами. Точно так же, как эти чипы (и все процессоры Intel с большим количеством ядер), по-видимому они используют межсетевое соединение между своими 34 ядрами.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Intel еще не анонсировала ничего подобного этому процессору. 34 ядер недостаточно для топовых процессоров Intel Xeon, поэтому вполне вероятно, что эта модель предназначена для рынка рабочих станций или, возможно, для триумфального возвращения высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT).