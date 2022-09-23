В идеале частота кадров игры должны быть как минимум в два раза чаще, чем частота обновления монитора, чтобы гарантировать, что каждый цикл будет иметь новый кадр для отображения и свести к минимуму заикание.

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Совершенно новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 невероятно быстр. Настолько быстр, что Blizzard почувствовала необходимость увеличить ограничение скорости рендеринга в Overwatch 2. Видеокарта легко может превысить текущее ограничение в 400 кадров в секунду, поэтому теперь оно увеличено до 600.

NVIDIA опубликовала видео о том, как RTX 4090 работает в Overwatch 2, на своем канале GeForce на YouTube. В демонстрации мы видим, что игра обычно работает со скоростью выше 400 кадров в секунду с редкими всплесками, превышающими 500 кадров в секунду. Все это достигнуто при разрешением 1440p, которое имеет примерно на 78% больше пикселей, чем 1080p. Игра работает на высоких настройках без использования DLSS.





В Overwatch 2 шутере от первого лица, частота кадров имеет гораздо большее значение, чем в более живописных играх, таких как Cyberpunk 2077. Более высокая частота кадров позволяет игрокам быстрее реагировать на изменения на поле боя. Если вы сможете заметить своего противника даже на несколько миллисекунд раньше, чем он увидит вас, это может дать вам преимущество в дуэли.

Исследования показали, что хотя отдача от преимуществ, обеспечиваемых более высокой частотой кадров снижается, на самом деле верхнего предела нет. Высококачественные игровые мониторы в настоящее время имеют максимальную частоту около 360 Гц, но частота кадров должна быть еще выше для повышения производительности. В идеале частота кадров игры должны быть как минимум в два раза чаще, чем частота обновления монитора, чтобы гарантировать, что каждый цикл будет иметь новый кадр для отображения и свести к минимуму заикание.

Видеозапись геймплея показывает не только частоту кадров. NVIDIA также включила показатели задержки, которые ничуть не менее важны в динамичной игре. NVIDIA Reflex помогает удерживать задержки ниже 10 мс. Фактически, большинство измерений, показанных во время демонстрации, колеблются в диапазоне 5,0–7,5 мс. Только одна особенно беспокойная сцена в начале игры увеличивает задержки до 9,6 мс, а частота кадров падает примерно до 366 кадров в секунду.

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В общем, RTX 4090 открывает двери для более высоких разрешений для конкурентоспособных геймеров, которые давно чувствовали себя привязанными к панелям 1080p. Дополнительное разрешение не только улучшает внешний вид, но и немного облегчает распознавание целей на расстоянии. С другой стороны, игроки должны сканировать прицел по большему количеству пикселей, чтобы достичь своей цели. В зависимости от того, как в игре реализована механика прицеливания, попадание в голову может быть более или менее сложным. Однако мы склонны думать, что большее разрешение монитора больше помогает, чем мешает.