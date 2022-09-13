RTX 4090 будет иметь кристалл с 16 384 ядрами FP32 и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной.

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Появились даты выпуска видеокарт серии GeForce RTX 40 следующего поколения. Топовая RTX 4090 будет первой, которая будет запущена где-то между началом и серединой октября. Основанная на ядре AD102, она будет иметь частично отключенный кристалл с 16 384 ядрами FP32 и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной и 72 МБ кэш-памяти L2.

RTX 4080 будет поставляться в двух вариантах: один с 12 ГБ памяти GDDR6X, а другой с 16 ГБ. В первом будет использоваться 10-слойная печатная плата, а во втором - 12-слойная печатная плата. Оба будут использовать кристалл AD103 вместе с 256-битной шиной и 64 МБ кэш-памяти второго уровня.

Ожидается, что 12-гигабайтная модель будет иметь TGP 285 Вт, а 16-гигабайтная модель повысит ее до 340 Вт. Таким образом, разница в производительности между ними вполне может превышать 20%. Это заметно больше, чем разница между двумя вариантами RTX 3080, что в значительной степени ставит последний вариант на отдельную планку цена/производительность.

RTX 4070 будет основана на ядре AD104 с 7680 шейдерами на 60 SM в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR6X через 160 или 192-битную шину. Она будет поставляться с 48 МБ кэш-памяти L2 и TGP до 300 Вт.

Ожидаемые даты релизов:

NVIDIA GeForce RTX 4090: октябрь 2022 г.

NVIDIA GeForce RTX 4080: ноябрь 2022 г.

NVIDIA GeForce RTX 4070: декабрь 2022 г.

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