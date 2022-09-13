Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 в январе
RTX 4090 будет иметь кристалл с 16 384 ядрами FP32 и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Появились даты выпуска видеокарт серии GeForce RTX 40 следующего поколения. Топовая RTX 4090 будет первой, которая будет запущена где-то между началом и серединой октября. Основанная на ядре AD102, она будет иметь частично отключенный кристалл с 16 384 ядрами FP32 и 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной и 72 МБ кэш-памяти L2.

RTX 4080 будет поставляться в двух вариантах: один с 12 ГБ памяти GDDR6X, а другой с 16 ГБ. В первом будет использоваться 10-слойная печатная плата, а во втором - 12-слойная печатная плата. Оба будут использовать кристалл AD103 вместе с 256-битной шиной и 64 МБ кэш-памяти второго уровня.

Ожидается, что 12-гигабайтная модель будет иметь TGP 285 Вт, а 16-гигабайтная модель повысит ее до 340 Вт. Таким образом, разница в производительности между ними вполне может превышать 20%. Это заметно больше, чем разница между двумя вариантами RTX 3080, что в значительной степени ставит последний вариант на отдельную планку цена/производительность.

RTX 4070 будет основана на ядре AD104 с 7680 шейдерами на 60 SM в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR6X через 160 или 192-битную шину. Она будет поставляться с 48 МБ кэш-памяти L2 и TGP до 300 Вт.

Ожидаемые даты релизов:

NVIDIA GeForce RTX 4090: октябрь 2022 г.

NVIDIA GeForce RTX 4080: ноябрь 2022 г.

NVIDIA GeForce RTX 4070: декабрь 2022 г.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

NVIDIA GeForce RTX 4060: январь (CES 2023)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 4080 #rtx 4070 #nvidia rtx 4090
17
Показать комментарии (17)

Материалы по теме

Инсайдер раскрыл даты выхода всех основных видеокарт RTX 4000 и перечислил их характеристики
Nvidia может анонсировать RTX 4080 и RTX 4090 на презентации ProjectBeyond 20 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
194
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
66
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
6
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
11
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
8
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
7
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
31
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
25
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
301
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
124
В Беларуси разработали и показали прототип первого спортивного электрокара: до 70 км/ч за 6 секунд
6
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
7
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
213
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
18
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
25

Сейчас обсуждают

Tant-Ogly
15:10
15:05 13.09.2022 шешенбек тант-оглы призвал россиян к мобилизации. https://www.welt.de/politik/ausland/plus240992309/sesenbek-war-mashine-Ukrainer-so-erfolgreich-sind.html
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
informator
15:09
Без байрактаров не боитесь остаться?)
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
hendehog
15:08
Ну на али цены уже обвалились.
Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 в январе
Vse_putem
15:08
Слава великому Путину!!! Слава!!!
Рубль продолжает укрепляться, доверие к доллару падает, а российская нефть подорожала на $20
Олег Елитенко
15:07
Конечно, для игры в 60 фпс в современные игры с нормальной графикой нужна серия хх60. Говорю как пользователь низкопрофильных хх50
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Олег Елитенко
15:05
Брал полтора года назад 3600 по акции за 12600. За полтора года минус 2500, ну, приемлемо, учитывая обстоятельства. Хотя в конце 2022 я бы брал 5600 по приемлемой цене пока есть такая возможность.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
mo3ulla
15:04
судя по возросшему кратно жору электричества . ситуация будет как и 1ххx vs 2xxx где прирост был на уровне увеличения жора ... впрочем и к 3й серие этоже относится .
Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 в январе
mistergrim
15:04
google doom engine 35 fps cap 70 fps (кадровая частота режима 320×200) ни один тогдашний комп всё равно бы не потянул, поэтому сделали 35. В Quake уже была более продвинутая синхронизация.
GeForce GTX 470 протестировали в современных играх — видеокарта ещё может обеспечить приемлемый FPS
Denis Roflanov
15:04
Дай денег тогда будет народным
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
Сергей Мазур
15:03
Кулер слабый для 3600. У меня Дипкул 400 с 4 трубками в Аиде не справляется
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем