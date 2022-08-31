Apple намерена визуально расширить затемненные области вокруг вырезов для размещения контента

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Согласно информации, полученной от MacRumors, вырезы для таблеток и отверстий практически не разделены при включении дисплея, вместо этого они выглядят как единая более длинная форма таблетки.

Вместо того, чтобы использовать неровный вид, Apple решила отключить пиксели в пустом пространстве между вырезами, придав более унифицированный вид, который будет намного меньше отвлекать при просмотре контента.

Источник также заявил, что Apple намерена визуально расширить затемненные области вокруг вырезов для размещения контента. Например, Apple может сделать область немного шире, чтобы вместить значки состояния слева и справа, или даже расширить ее до большого закругленного квадрата, когда дело доходит до получения уведомлений на iPhone 14 Pro.

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