Но покупателям необходимо приобретать его отдельно

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Поскольку до анонса iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max остается около недели, ходят свежие слухи о том, что Apple подготовила новое зарядное устройство для обеих моделей. Этот блок питания будет поддерживать зарядку 30 Вт с возможностью массового производства с использованием технологии GaN (нитрид галлия).

Ожидается, что зарядное устройство на 30 Вт не получит отдельного анонса, хотя вполне возможно, что Apple проинформирует аудиторию о том, что два флагмана будут поддерживать более высокую мощность. По словам ДуанРуи, известный своими утечками в Твиттере связанных с iPhone, сообщает, что производитель аксессуаров начал рассылать средствам массовой информации новые продукты и намеревается продвигать их в будущих видеороликах.

Он также заявляет, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему будут иметь интерфейс Lightning, резюмируя, что Apple еще не готова перейти на USB-C, хотя технологический гигант принял последний для различных продуктов. Если используется технология GaN, зарядные устройства будут очень компактными, что означает, что их можно легко хранить в кармане или других отсеках для удобства транспортировки.

Однако то, что зарядное устройство на 30 Вт будет выпущено для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, не означает, что аксессуар не будет совместим с более дешевыми моделями. Потребители, вероятно, захотят воспользоваться этими более высокими скоростями зарядки. Они также могут использовать сторонние аксессуары, цена которых должна быть ниже, чем у будущего продукта Apple.

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К сожалению, потребители должны иметь в виду, что им придется приобретать это зарядное устройство на 30 Вт отдельно, поскольку Apple прекратила поставлять как проводные наушники, так и блоки питания с 2020 года, когда она выпустила семейство iPhone 12.