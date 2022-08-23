Представлена новая категория наград - лучшая адаптация.

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Game Awards снова приближается, возвращаясь на свое девятое ежегодное шоу. В прошлом году мероприятие транслировалось для более чем 85 миллионов пользователей и собрало игры, которые были выпущены в течение года и присудили им различные награды. Изюминкой прошлогоднего шоу стало то, как It Takes Two завоевала золото и выиграла титул "Игра года".

В этом году Game Awards также представит новую награду лучшая адаптация. Проще говоря, награда за лучшую адаптацию отмечает творческую работу, которая адаптирует видеоигры к различным другим средам, таким как фильмы, телевидение и книги. Одним из таких примеров могут быть фильмы Sonic the Hedgehog, выпущенные за последние несколько лет.

Помимо наград, объявляемых на The Game Awards, также раскрываются новые игры или обновления. Возможно, вы помните 2018 год, когда Джокер был объявлен первым персонажем DLC для Super Smash Bros. Ultimate, или прошлый год, когда Джим Керри и Бен Шварц продемонстрировали первый трейлер фильма Sonic the Hedgehog 2 от Paramount.

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Состоится The Game Awards 8 декабря 2022 года в Microsoft Theater. Для тех, кто не будет присутствовать лично может посмотреть мероприятие на одной из более чем 40 различных платформ, включая YouTube, Twitter, Twitch и Facebook. IMAX также является ведущим партнером шоу.