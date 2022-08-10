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Открытая бета-версия мода Half-Life 2: VR будет доступна в следующем месяце, что позволит пользователям испытать вторую игру в серии от Valve с гарнитурой виртуальной реальности.

Команда модов SourceVR подтвердила, что они решили выпустить бета-версию публично после положительных отзывов о закрытой бета-версии, и что игроки смогут пройти игру от начала до конца с предстоящей сборкой.

"Такой большой и амбициозный проект, как Half-Life 2: VR, никогда не будет завершен. Мы еще многое хотим сделать и улучшить, чтобы сделать виртуальную реальность максимально возможной".









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