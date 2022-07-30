Пользователи преодолели отметку в 280 Мбит/с.

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Пользователи спутникового интернет-сервиса Starlink от SpaceX снова начали сообщать о скорости загрузки из Интернета, которая исчисляется сотнями мегабит. Starlink использует спутники на низкой околоземной орбите (LEO) для передачи интернет-соединения своим пользователям, и с тех пор, как он был открыт для широкой публики, сотни тысяч пользователей подписались на него. В то же время Starlink превзошел показатели поставщиков широкополосного интернета в большинстве стран, в которых он предоставляет услуги, но его американские пользователи также столкнулись со снижением скорости, из-за запуска новых космических кораблей с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 и рост количества пользователей интернета в США.

Теперь высокие скорости загрузки в Америке вернулись, поскольку несколько пользователи делятся свежими результатами на платформе социальных сетей Reddit.

Самая высокая скорость загрузки Starlink, опубликованная на Reddit на прошлой неделе, принадлежит пользователю, который недавно получил свою тарелку от SpaceX. Пользователь под ником Parrot-Dude увидел, что его окно о подключении к Starlink показало сногсшибательную скорость загрузки 288 Мбит/с, что является самым высоким показателем в нашей небольшой выборке на сегодняшний день.

Parrot-Dude был не единственным, кто видел, как его скорость загрузки приблизилась к 300 Мбит/с. Другой пользователь Reddit под ником Nickthomas опубликовал скриншот из популярного приложения для тестирования скорости Ookla, на котором скорость загрузки составила 283 Мбит/с. Далее пользователь добавил, что тесты проводились в северной части штата Нью-Йорк, и "заметные" улучшения скорости загрузки произошли после обновления прошивки Starlink.

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