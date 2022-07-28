Официальные темы включают обсуждение экосистемных решений AM5, демонстрацию флагманских материнских плат AM5 и общий обзор платформы.

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AMD готовится к выпуску своих настольных процессоров серии Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат с сокетом AM5. Компания проведет публичное мероприятие под названием "Знакомство с экспертами" , на котором будут представлены материнские платы X670 и X670E высокого класса от всех основных поставщиков.

Онлайн-мероприятие состоится в пятницу, 4 августа, в 16:00 по Гринвичу (12:00 по восточному поясному времени, 9:00 по тихоокеанскому времени, 5 августа в 2:00 по восточному поясному времени). Оно рассчитано на час.

Официальные темы включают обсуждение экосистемных решений AM5, демонстрацию флагманских материнских плат AM5 и общий обзор платформы. Решение AMD продемонстрировать высокопроизводительные платы указывает на то, что это мероприятие предназначено для энтузиастов. Итак, если вы думаете об обновлении до Zen 4 как можно раньше, это будет событие, на которое стоит обратить внимание.

Докладчики состоят из представителей поставщиков, и они будут стремиться подчеркнуть сильные стороны своих плат перед широкой аудиторией. Надеюсь, мы получим полезную информацию, но нам следует ожидать только незначительных подробностей - если таковые имеются - о самих процессорах, поскольку AMD скрывает подробности до запуска.

Как видно из изображения выше, это материнские платы X670E высокого класса. Все, кроме платы Biostar, имеют формат E-ATX. Похоже, что некоторые из них имеют слоты M.2 рядом со слотами памяти. Это мудрый шаг по соображениям охлаждения. Все они стремятся иметь мощные решения VRM и охлаждения.

Еще одно замечание: посмотрите на расположение слота PCIe на платах Asus и Gigabyte. Мы думаем, можно с уверенностью сказать, что четырехслотовые кулеры для графических процессоров станут более распространенными в будущем.

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