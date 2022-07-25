Поскольку поставщики Apple готовятся к увеличению поставок в этом году

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Сообщается, что Apple готовится анонсировать более премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в конце этого года, в сентябре. Поскольку подготовка идет полным ходом, поставщики памяти технологического гиганта стремятся получить огромную выгоду за счет поставок более быстрых модулей оперативной памяти.

В отчете с платным доступом, опубликованном DigiTimes и обнаруженном MacRumors, рассказывается о поставщиках памяти Apple, в том числе Samsung, Micron и SK Hynix. Дополнительная информация, опубликованная в этом отчете гласит, что модели "Pro", которые появятся позже в этом году, будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что является улучшением по сравнению с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max текущего поколения, которые имеют 6 ГБ памяти LPDDR4X.

"Согласно отраслевым источникам, три крупнейших в мире поставщика памяти Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology готовы к значительному увеличению поставок своей мобильной памяти за счет обновлений спецификаций памяти для предстоящей серии iPhone".

К сожалению, там, где iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат более быструю оперативную память, общий объем останется таким же, как у iPhone 14 и iPhone 14 Max, но последние две модели будут поставляться с более медленной оперативной памятью LPDDR4X. Поскольку Apple продолжает добавлять новые функции в iOS, требуется больше оперативной памяти для обеспечения оптимальной работы программного обеспечения, а также для поддержания работы нескольких приложений в фоновом режиме.

В более раннем слухе утверждалось, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут иметь 8 ГБ ОЗУ, но похоже, что если Apple примет это решение, она будет вынуждена повысить цены из-за высокой стоимости компонентов. Повышение цены может нанести ущерб прогрессу компании, поскольку она будет продавать эти телефоны при проблемах в экономике, где потребители уже сталкиваются с финансовыми трудностями из-за рецессии.

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Кроме того, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут поставляться исключительно с SoC Apple A16 Bionic следующего поколения, а менее дорогие версии будут работать с A15 Bionic. Возможно, в следующем году появятся iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с 8 ГБ ОЗУ.