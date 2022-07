Подтверждены режимы Display, Speedrun, Permadeath.

В новом трейлере основное внимание уделяется визуальным улучшениям и особенностям грядущего ремейка, а также интервью с сопрезидентом Naughty Dog Нилом Дракманом, игровым директором Мэтью Галлантом и креативным директором Шоном Эскайгом.





Запуск нового трейлера The Last of Us Part 1 сопровождался новой записью в официальном блоге PlayStation, в которой раскрываются некоторые дополнительные подробности об игре. Наряду с двумя различными режимами отображения для разрешения 4K, 30 кадров в секунду и динамического игрового процесса 4K, 60 кадров в секунду, римейк будет включать более плотную физику, более плавную анимацию, обновления AI, множество опций специальных возможностей и некоторые запрашиваемые фанатами функции, такие как режимы permadeath и speedrun.

От художественного направления до моделей персонажей вся игра была перестроена с нуля, чтобы использовать преимущества графических возможностей нового поколения, что позволило этой игре достичь визуального уровня, к которой студия стремилась при создании этого игры. Мощное аппаратное обеспечение PS5 обеспечивает множество визуальных преимуществ, от более плотной физики с множеством ударов и откалываний (пули теперь могут разрывать бетон и объекты окружающей среды) и кинематографии. Технология сопоставления движений означает, что анимация персонажей выглядит более убедительно, интуитивно и реалистично; все это добавляет еще один уровень правдоподобия персонажам и их взаимодействию с миром. Кроме того, улучшения ИИ означают, что персонажи населяют мир более аутентично и реалистично, например, персонажи-приятели перемещаются по укрытиям, чтобы более достоверно избегать взглядов вражеских NPC.

Все улучшения направлены на увеличение погружения в игру, но на этом улучшения не заканчиваются. Naughty Dog работала со своим сообществом, чтобы интегрировать некоторые запросы фанатов, в том числе режим permadea, ориентированный на ускорение, и множество совершенно новых разблокируемых костюмов для Джоэла и Элли. В игре также есть более 60 вариантов специальных возможностей, что превосходит то, что разработчик смог предложить в The Last of Us Part II.

The Last of Us Part 1 выйдет на PlayStation 5 - 2 сентября 2022 года, а также на ПК, дата пока не подтверждена.