Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
GeForce Now запускает облачные игры со 120 fps на всех поддерживающих Android устройствах
GeForce Now - это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из Steam и Epic Games Store
анонсы и реклама
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3080 MSI Gaming дешевле 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр

реклама

Nvidia только что объявила, что GeForce Now наконец-то получает поддержку игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду на всех Android-смартфонах; функция, которая ранее была ограничена всего несколькими моделями.

GeForce Now - это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из таких торговых площадок, как Steam и Epic Games Store, а также некоторых других, на любое устройство по своему выбору. Это отличный способ испытать свои компьютерные игры на мобильном телефоне или телевизоре или просто поиграть в игры, для которых ваш компьютер недостаточно мощный.

Самое приятное то, что сама услуга бесплатна, и вы даже можете платить только за более длительные сеансы и лучшее качество. В прошлом году сервис получил доступ к уровню RTX 3080, который предлагал возможности мощного графического процессора, но через облако. Хотя это, безусловно, более дорогой вариант, он легко стал лучшим решением благодаря едва заметной задержке ввода, более высокому разрешению и лучшей частоте обновления.

Хорошая новость для пользователей Android заключается в том, что пользователи GeForce Now для Android теперь получают поддержку 120 кадров в секунду на всех телефонах Android, которые поддерживают более высокую частоту обновления. На момент написания этой статьи эта функция широко распространилась.

Официальный список поддерживаемых Android-устройств для 120 кадров в секунду на GeForce Now:

Samsung Galaxy S22/+/Ultra

Samsung Galaxy S21/+/Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Tab S8/+/Ultra

Samsung Galaxy Tab S7/+

Asus ROG 5

Google Pixel 6 Pro

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte
3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
12700KF за копейки в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Xiaomi Mi 10 Ultra

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #geforce now
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евросоюз продолжает требовать от Apple больше свободы для пользователей
Galaxy S22 и Pixel 6 могут быть подвержены уязвимости нулевого дня
Google в Евросоюзе разрешила Android-приложениям применять сторонние платёжные системы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
23
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
14
В новой прошивке MIUI 13 на смартфонах Xiaomi найдены многочисленные баги и неработающие функции
8
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
9
Майнеры нашли способ дополнительно подзаработать на видеокартах от AMD
3
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит ниже 30 000р
29
Илон Маск загрузил свой мозг в облако и теперь говорит с виртуальной версией себя
7
Опубликован предварительный список полевых модификаций в Modern Warfare 2
+
Майнеры из Украины незаконно добывали Эфир на сотнях видеокарт в прифронтовой зоне возле Харькова
27
Блогер на личном примере показал, как играть в современные игры на самом старом железе
33
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
18
Инсайдер раскрыл реальную скорость GeForce RTX 4090 в играх – в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
1
Серверы EVE: Valkyrie закроют в августе
1
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
4
ASRock выпустила серверную материнскую плату для процессора AMD Ryzen Threadripper Pro
+
На Aliexpress курс доллара опустился ниже 62 рублей
9
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
5
Стоит ли покупать видеокарту на вторичном рынке – за и против нового и б.у. графического чипа
27
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950Х в тесте CPU-Z
24
SSD подешевеют на 13% из-за перепроизводства – есть ли смысл ожидать скидок на накопители
10

Популярные статьи

Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
43
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
229
Обожествление Биткоина набирает обороты
28
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
15
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
30
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
11
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
4

Сейчас обсуждают

Sierra6
19:11
протухшей зелоткой
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Inqizitor
19:02
Ardis Hunter 26" AL - пока ничего лучше не придумали для универсального применения, лёгкий, мегапрочный, если следить и аккуратно ездить - то можно бесконечно пользоваться, я с 2007 пользуюсь, крайне ...
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Sierra6
19:02
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Inqizitor
19:00
Кому сейчас велики нужны, есть скутеры, можно купить чтобы сидение выдвигалось, компактные и удобные, хочешь как на самокате едь, хочешь на электротяге, плюс можно в электромотороллер превратить, уста...
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
ахахах
19:00
Кадыров писал на риановостях,что готовится такая операция по Польше
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
32.50
18:57
Мужик не должен следить за собой?
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Ваня Кулик
18:54
Не понял про разрыв между 3080 на 10 и 12gb. Чушь полная, там разница минимальная. RX не берут, потому что с оптимизацией как не получалось, так и не получается, хотя карты действительно мощные, но чт...
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Sierra6
18:54
ололо
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
ахахах
18:54
на польшу пойдут после украинских историй.Польшу всё время делят,как что-нибудь
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
cariddau
18:48
Потолок ковром закрой. Вы вроде любите такое.
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем