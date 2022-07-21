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Nvidia только что объявила, что GeForce Now наконец-то получает поддержку игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду на всех Android-смартфонах; функция, которая ранее была ограничена всего несколькими моделями.
GeForce Now - это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из таких торговых площадок, как Steam и Epic Games Store, а также некоторых других, на любое устройство по своему выбору. Это отличный способ испытать свои компьютерные игры на мобильном телефоне или телевизоре или просто поиграть в игры, для которых ваш компьютер недостаточно мощный.
Самое приятное то, что сама услуга бесплатна, и вы даже можете платить только за более длительные сеансы и лучшее качество. В прошлом году сервис получил доступ к уровню RTX 3080, который предлагал возможности мощного графического процессора, но через облако. Хотя это, безусловно, более дорогой вариант, он легко стал лучшим решением благодаря едва заметной задержке ввода, более высокому разрешению и лучшей частоте обновления.
Хорошая новость для пользователей Android заключается в том, что пользователи GeForce Now для Android теперь получают поддержку 120 кадров в секунду на всех телефонах Android, которые поддерживают более высокую частоту обновления. На момент написания этой статьи эта функция широко распространилась.
Официальный список поддерживаемых Android-устройств для 120 кадров в секунду на GeForce Now:
Samsung Galaxy S22/+/Ultra
Samsung Galaxy S21/+/Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 3
Samsung Galaxy Z Flip 3
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy Tab S8/+/Ultra
Samsung Galaxy Tab S7/+
Asus ROG 5
Google Pixel 6 Pro
OnePlus 9 Pro
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 10 Ultra