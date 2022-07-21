GeForce Now - это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из Steam и Epic Games Store

реклама

Nvidia только что объявила, что GeForce Now наконец-то получает поддержку игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду на всех Android-смартфонах; функция, которая ранее была ограничена всего несколькими моделями.

GeForce Now - это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из таких торговых площадок, как Steam и Epic Games Store, а также некоторых других, на любое устройство по своему выбору. Это отличный способ испытать свои компьютерные игры на мобильном телефоне или телевизоре или просто поиграть в игры, для которых ваш компьютер недостаточно мощный.

Самое приятное то, что сама услуга бесплатна, и вы даже можете платить только за более длительные сеансы и лучшее качество. В прошлом году сервис получил доступ к уровню RTX 3080, который предлагал возможности мощного графического процессора, но через облако. Хотя это, безусловно, более дорогой вариант, он легко стал лучшим решением благодаря едва заметной задержке ввода, более высокому разрешению и лучшей частоте обновления.

Хорошая новость для пользователей Android заключается в том, что пользователи GeForce Now для Android теперь получают поддержку 120 кадров в секунду на всех телефонах Android, которые поддерживают более высокую частоту обновления. На момент написания этой статьи эта функция широко распространилась.

Официальный список поддерживаемых Android-устройств для 120 кадров в секунду на GeForce Now:

Samsung Galaxy S22/+/Ultra

Samsung Galaxy S21/+/Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Tab S8/+/Ultra

Samsung Galaxy Tab S7/+

Asus ROG 5

Google Pixel 6 Pro

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte 3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 12700KF за копейки в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Xiaomi Mi 10 Ultra