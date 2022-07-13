В настоящее время расследуются масштабы ущерба.

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В новом заявлении, которое было опубликовано сегодня, как сообщает Eurogamer, японский издатель подтвердил сообщения, которые начали распространяться в Интернете ранее на этой неделе. 3 июля произошел несанкционированный доступ третьих лиц к внутренним системам нескольких компаний группы в азиатских регионах. После атаки издатели приняли меры, чтобы заблокировать доступ с целью предотвращения увеличения ущерба.

Как сообщили представители компании: "Кроме того, существует вероятность того, что информация о клиентах, связанных с бизнесом игр и хобби в азиатских регионах была размещена на серверах, и в настоящее время мы определяем статус наличия утечки, масштабы ущерба и расследуем причины.

По мере необходимости мы будем раскрывать результаты расследования. Мы также будем работать с внешними организациями, чтобы усилить безопасность во всей Группе и принять меры для предотвращения повторения подобного инцидента.

Мы приносим искренние извинения всем клиентам и партнерам за любые осложнения или проблемы, вызванные этим инцидентом."

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Bandai Namco — лишь один из многих издателей видеоигр, которые в последнее время подверглись взлому. В прошлом году CD Projekt Red, издатель серии The Witcher и Cyberpunk 2077, также был взломан, но издатель не уступил требованиям хакеров, в результате чего исходный код нескольких проектов попал в сеть.