Эта программа обучает новичков и опытных работников отрасли, чтобы они стали разработчиками игр на полную ставку.

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Похоже, что Activision Blizzard участвует в создании большего количества рабочих мест. Ранее компании удалось выделить 250 миллионов долларов для своего фонда разнообразия еще в октябре, и сегодня она тратит часть этой суммы на создание своей программы Level Up U.

Эта программа обучает новичков и опытных работников отрасли, чтобы они стали разработчиками игр на полную ставку. Программа Level Up U - первая крупная программа, финансируемая за счет вышеупомянутого фонда разнообразия. Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, поделился некоторыми комментариями по этому поводу.

"Талант и разнообразие всегда имели решающее значение для нашего успеха. Быстрый рост отрасли, в том числе наших франшиз, ясно показал, что нам необходимо найти новые способы привлечения и развития талантов. Это первая из многих программ Level Up U, и мы планируем расширить ее для других областей навыков, таких как искусство и анимация. Я невероятно взволнован потенциалом Level Up U."

Level Up U, приняв стажера, проводит для него двенадцатинедельную программу, состоящую из очного и онлайн-обучения. Первая группа этих стажеров состоит из 104 кандидатов, все они присоединились к штатным сотрудникам. После завершения программы кандидаты продолжают проходить инструктаж и наставничество со стороны сотрудников, в конечном итоге интегрируясь в роли, которые лучше соответствуют их набору навыков в Activision Blizzard.

Тэд Лекман, ветеран разработки и индустрии с 20-летним опытом, является деканом Level Up U. Лекман создал различные обучающие программы для дизайнеров в Lucasfilm Animation, Blizzard Entertainment, Riot Games и Industrial Light and Magic., для инженеров, художников и писателей. Теперь он собирается помочь в этой "единственной в своем роде" программе.

Джули Ходжес, главный директор Activision Blizzard, высказала свое мнение по поводу программы Level Up U. Она заявила следующее о целях программы:

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"Мы рассмотрели более широкий набор навыков, опыта и возможностей, которые, по нашему мнению, наиболее важны для успеха сотрудника в Activision Blizzard, и проанализировали, где эти навыки существуют на рынке. Мы надеемся, что это приведет к большей мобильности талантов как внутри Activision Blizzard, так и в игровой индустрии."