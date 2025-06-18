И видеокарта среднего уровня из последнего десятилетия. Однако рекомендуется использовать значительно лучшее оборудование.

Хотя информация о соответствующих предустановках пока отсутствует, издатель однозначно дает понять, что для Borderlands 4 требуется процессор с не менее чем 8 ядрами и не менее 8 ГБ видеопамяти, а лучше 12 ГБ. Что касается дискового пространства, то потребуется 100 ГБ на SSD-накопителе, на котором в качестве операционной системы должна быть установлена Windows 11.

В то время как разработчики рекомендуют AMD Ryzen 7 2700X и Intel Core i7-9700, а также AMD Radeon RX 5700 XT и Nvidia Geforce RTX 2070 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ в качестве абсолютного минимума для Borderlands 4, официальными рекомендациями являются Ryzen 7 5800X и Core i7-12700K, а также Radeon RX 6800XT и Geforce RTX 3080 в сочетании с 32 ГБ ОЗУ.

Borderlands 4 выйдет в трех изданиях: Standard Edition предлагается за 70 евро, Deluxe Edition и Super Deluxe Edition стоят 100 евро и 130 евро соответственно. Все игроки оформившие предварительный заказ игры, релиз которой запланирован на 12 сентября 2025 года, получат бонус.

Borderlands 4 выйдет в Steam и Epic Games Store для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Также был анонсирован релиз для новой Nintendo Switch 2, который как ожидается состоится немного позже.

21 июня Gearbox Software и 2K Games планируют показать новый сюжетный трейлер и "игровой процесс из первых рук" во время прямой трансляции Borderlands Fan Fest. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.