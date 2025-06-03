Немецкий оверклокер и энтузиаст железа Роман "der8auer" Хартунг сравнил профессиональную видеокарту Nvidia RTX Pro 6000 с 96 Гигабайтами графической памяти GDDR7 с Nvidia GeForce RTX 5090 в нескольких современных играх.

Профессиональный ускоритель искусственного интеллекта также закрепился на игровом троне и на данный момент является самой быстрой игровой видеокартой.

Nvidia RTX Pro 6000 потребляет энергии в играх на 5–15 процентов больше, чем GeForce RTX 5090. Что касается эффективности, то здесь две видеокарты практически не отличаются.

Nvidia GeForce RTX 5090 сейчас доступна в магазинах по цене от 2399 евро, тогда как Nvidia RTX Pro 6000 продается по цене 10 890 евро и, следовательно, представляет интерес только для профессиональных пользователей.

Даже в синтетических тестах таких как 3DMark Time Spy или Geekbench, Nvidia RTX Pro 6000 с 24 064 процессорами CUDA, как с разгоном, так и без него (+350 МГц GPU, +2000 МГц графической памяти), опережает GeForce RTX 5090 с 21 576 шейдерными блоками FP32 на 8–16 процентов. Это еще раз подтверждают и бенчмарки Романа "der8auer" Хартунга.

Ниже приведены наиболее важные официальные технические характеристики трех профессиональных видеокарт Blackwell с графическими процессорами GB202 в прямом сравнении с GeForce RTX 5090 для потребительского использования.

18-минутное видео Романа на YouTube содержит дополнительные интересные идеи, справочную информацию и подробности.

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