Silicon Power официально присоединилась к рядам производителей памяти, чтобы использовать модули памяти Clock Unbuffered Dual In-Line (CUDIMM).

Что делает CUDIMM особенными по сравнению с традиционными DIMM, так это включение чипа драйвера клиентской синхронизации (CKD), который является частью печатной платы (PCB) модуля памяти. Без него ЦП системы генерирует тактовые сигналы памяти (сигналы напряжения и тока). Добавление компонента CKD в модуль памяти может улучшить и улучшает целостность сигнала для более точного управления синхронизацией времени микросхем памяти. В результате это открывает двери для все более быстрых наборов памяти.

В этом отношении новая память XPower Cyclone DDR5-9200 RGB от Silicon Power предлагает наборы в пределах семейства, вплоть до DDR5-9200, все из которых имеют объем 48 ГБ (24 ГБx2):

48 ГБ (24 ГБ x 2) XPower Cyclone DDR5-9200: 44-56-56-134, 1,45 В

48 ГБ (24 ГБ x 2) XPower Cyclone DDR5-8800: 42-55-55-140, 1,45 В

48 ГБ (24 ГБ x 2) XPower Cyclone DDR5-8400: 40-52-52-134, 1,4 В

48 ГБ (24 ГБ x 2) XPower Cyclone DDR5-3200: 40-52-52-131, 1,4 В

Все эти комплекты памяти оснащены алюминиевым теплоотводом толщиной 2 мм с RGB-подсветкой. Что касается дизайна, Silicon Power сообщает, что "острые линии, симметричное наложение слоев и "футуристический треугольный мотив отражают адреналин и энергию соревновательного киберспорта".

Что еще важнее Silicon Power утверждает, что конструкция ее теплоотвода снижает температуру более чем на 10 °C.