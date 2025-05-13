Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Протестирован прототип Nvidia RTX Titan с 48 Гигабайтами памяти GDDR6X
Эффективность и производительность выше, чем у топовой модели Geforce RTX 4090.

В тестах der8auer, так и не выпущенная видеокарта Nvidia RTX Titan из поколения Ada расположилась ровно между Geforce RTX 4090 и Geforce RTX 5090. В то время как прототип протестированный впервые, показал в среднем на 22 процента лучшие результаты, чем Geforce RTX 4090 в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K/UHD (2160p) с максимальной детализацией без трассировки лучей и пути, в 3DMark Time Spy Extreme может набрать на 15 процентов больше баллов.

Анализ производительности и энергопотребления в Cyberpunk 2077 показывает, что Geforce RTX Titan потребляет примерно на 17 процентов больше энергии, для увеличения количества кадров в секунду на 22 процента, что делает его более эффективным, чем Geforce RTX 4090. Этот прототип с его сложным 4-слотовым кулером и полностью функциональным графическим процессором AD102 демонстрирует, что этот графический ускоритель изначально был в планах Nvidia.

Как сообщает Роман, массивная система охлаждения с четырьмя слотами у Nvidia RTX Titan очень тихая и способна рассеивать ожидаемый TDP в 450 Вт. Прототип питается от двух разъемов 12VHPWR, каждый с 16 контактами, и потребляет около 420 Вт энергии в Cyberpunk 2077. Как и в хорошо известной версии Founders Edition GeForce RTX 4090 для вывода изображения предлагаются 3 × Displayport 1.4a и 1 × HDMI 2.1a.

Роман обещает больше видеороликов о прототипе Nvidia RTX Titan, который должен отлично проявить себя в качестве ускорителя искусственного интеллекта для больших языковых моделей, в частности благодаря 48 ГБ графической памяти GDDR6X.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #rtx titan
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
12
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
2
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
25
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
+
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
5
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Philips выпускает игровой монитор Evnia 25M2N5200U с частотой обновления 390 Гц и откликом 0,3 мс
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
OnePlus 14 и Oppo Find X9 оснастят камерами 200 Мп
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Системные требования Mafia The Old Country не позволят запустить игру на бюджетных ПК
+
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
5
Новый 4K-лазерный проектор MP1 Max с 3D и яркостью 3100 люмен вышел на глобальный рынок
+
Разработчики Gothic Remake обновили демо-версию после критики игроков
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
32
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
4
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
6
Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
1
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
11
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
4
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
1

Сейчас обсуждают

Александр
08:39
А они на Аурусы пересядут...
Таксистов могут обязать использовать исключительно отечественные автомобили
Александр
08:35
Да Эрдоган спит и видит как бы поиметь доход с газопровода Катар - европа. Не зря он в Сирию ручки запустил. Короче, специалист - междуструйник.))
Трамп считает торговлю США с ЕС более несправедливой, чем с Китаем
Олег Тимофеев
08:34
Вопрос не в проблемах а времени их решения это и есть экономика а не то что нам втюхивают западные акадЭмики.
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
Олег Тимофеев
08:31
Да уж смешно.
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
Олег Тимофеев
08:31
Не суть
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
Олег Тимофеев
08:30
Да время таких проектов прошло его нужно было строить сразу после туннеля под Ломаншем но тогда уровень культуры не позволял.
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
Олег Тимофеев
08:28
Согласен!!! Мода шестерить пришла.
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
unhurtable
08:22
Треть в отходы это перебор
Про Arsenal VG.33 — легенду несбывшегося неба
Андрей Куйбышев
08:13
Я купил сегодня Grand Theft Auto VI на сайте https://games-gaming.com/product/kupit-grand-theft-auto-vi-klyuch/ Активировал GTA 6 в России, никаких проблем не возникло.
Rockstar может готовить ремастер Grand Theft Auto IV для ПК и консолей
Type
08:08
Я в основном ориентируюсь на отзывы в каком нибудь днс, а не на всякие посты с разных сайтов
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем