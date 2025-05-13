Эффективность и производительность выше, чем у топовой модели Geforce RTX 4090.

В тестах der8auer, так и не выпущенная видеокарта Nvidia RTX Titan из поколения Ada расположилась ровно между Geforce RTX 4090 и Geforce RTX 5090. В то время как прототип протестированный впервые, показал в среднем на 22 процента лучшие результаты, чем Geforce RTX 4090 в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K/UHD (2160p) с максимальной детализацией без трассировки лучей и пути, в 3DMark Time Spy Extreme может набрать на 15 процентов больше баллов.

Анализ производительности и энергопотребления в Cyberpunk 2077 показывает, что Geforce RTX Titan потребляет примерно на 17 процентов больше энергии, для увеличения количества кадров в секунду на 22 процента, что делает его более эффективным, чем Geforce RTX 4090. Этот прототип с его сложным 4-слотовым кулером и полностью функциональным графическим процессором AD102 демонстрирует, что этот графический ускоритель изначально был в планах Nvidia.

Как сообщает Роман, массивная система охлаждения с четырьмя слотами у Nvidia RTX Titan очень тихая и способна рассеивать ожидаемый TDP в 450 Вт. Прототип питается от двух разъемов 12VHPWR, каждый с 16 контактами, и потребляет около 420 Вт энергии в Cyberpunk 2077. Как и в хорошо известной версии Founders Edition GeForce RTX 4090 для вывода изображения предлагаются 3 × Displayport 1.4a и 1 × HDMI 2.1a.

Роман обещает больше видеороликов о прототипе Nvidia RTX Titan, который должен отлично проявить себя в качестве ускорителя искусственного интеллекта для больших языковых моделей, в частности благодаря 48 ГБ графической памяти GDDR6X.