А вот Radeon RX 9000 пока не видно.

Видеокарта Geforce RTX 5070 вошла в результаты опроса с долей 0,38 процента, как и Geforce RTX 5070 Ti с долей 0,28 процента. Это ставит первую модель в один ряд с RTX 5080, которую также используют 0,38% участников опроса и которая уже вошла в опрос в марте с показателем 0,2%. Видеокарта Geforce RTX 3060, которая недавно была самой популярной среди более чем 5 процентов игроков Steam, в прошлом месяце отошла на второе место.

В Steam значительная часть пользователей играет на ноутбуках, при этом RTX 4060 для ноутбуков занимает верхнюю часть рейтинга, набрав чуть менее пяти процентов. На две позиции ниже находится его настольный аналог, который очевидно все еще использовался большинством участников опроса в феврале.

Между тем новые графические процессоры RDNA 4 Radeon RX 9070 и 9070 XT нигде не представлены. Их доля среди участников опроса по-видимому слишком мала, чтобы упоминать их. Однако опросы Steam по поводу оборудования традиционно имеют сильный уклон в сторону Nvidia. Первой видеокартой Radeon для настольных ПК, которая была указана с понятным наименованием продукта, стала Radeon RX 6600, на долю которой уже приходится менее одного процента от общего числа. Тем временем Windows 11 становится самой популярной операционной системой среди пользователей Steam, достигнув почти 58 процентов в апрельском опросе.